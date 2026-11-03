德国汽车行业劳资冲突升级，奥迪、奔驰遭罢工冲击

IT之家 11 月 3 日消息，据彭博社报道，德国金属行业工会正在全国范围加大停工力度，劳方争取加薪、强化岗位保障，这场劳资纠纷波及约 370 万名员工，矛盾持续升级。

10 月底强制休战期到期后，奥迪（大众集团旗下）、梅赛德斯-奔驰集团、舍弗勒等多家企业在周一、周二相继遭遇工人罢工。

德国金属工业工会（IG Metall）提出诉求：12 个月内加薪 5%，同时出台岗位与生产基地保护措施。在这一轮谈判中，资方给出的方案是，2027 年发放相当于年度税前工资 1% 的一次性补贴，并自 2028 年 7 月起加薪 1.3%。

IT之家注意到，本轮谈判恰逢德国汽车行业处境格外艰难的阶段。车企既要应对中国市场需求疲软、本土竞争加剧的局面，纷纷压缩成本；零部件厂商同样承压，舍弗勒周二就宣布计划关闭欧洲五家工厂、裁撤 3460 个岗位，其中约四分之三的岗位位于德国。

资方代表在本轮谈判中警告，除非德国能大幅降低时薪，否则更大规模的人员缩减将难以避免。工会方面表示，第三轮谈判定于周四开启。

位于因戈尔施塔特的奥迪，劳资矛盾尤为尖锐。当地工人受能源、燃油等生活成本上涨影响，昨晚已经开展了一次短时停工。

奥迪首席执行官格诺特 · 德尔纳（Gernot Döllner）上月因出席和美国总统唐纳德 · 特朗普一同举办的竞选造势活动而饱受批评。德尔纳在活动上公布了奥迪首座美国工厂的建设计划，工会方面则要求企业为德国本土工厂提供长期保障承诺。