多项公安交管便民措施 12 月 1 日起全国推行：企业纸质营业执照“免提交”、试点交管小安“边问边办”服务...

IT之家 11 月 10 日消息，据央视财经报道，公安部推出进口小客车新车上牌“一件事”等多项公安交管便民利企改革新措施，将自 12 月 1 日起在全国全面推行。

IT之家获悉，有关部门将推行进口小客车新车上牌“一件事”，实现国产小客车新车上牌“一件事”基础上，进一步加强与市场监管部门信息联网，共享进口小客车预查验信息。群众购买进口小客车后，可通过“交管 12123”App 网上一站办结所有选号上牌业务，不再需要到办事窗口办理业务，免于多部门、多窗口往返，减轻群众办事负担，实现足不出户登记上牌。

同时，有关部门将推行企业纸质营业执照“免提交”。对接应用市场监管部门电子营业执照数据，支持企业在办理交管业务中出示使用，实现新车上牌、二手车过户等机动车业务免提交纸质营业执照，进一步提高企业办事效率，降低办事成本。

有关部门还将便利企业网上办事服务，对于已申领电子营业执照的企业，推出“交管 12123”App 企业用户网上注册服务，便利查询本企业及分公司名下机动车状态、违法事故及业务提示告知等信息。

此外，有关部门将试点交管小安“边问边办”服务。在直辖市、省会市、自治区首府市及计划单列市试点上线“交管 12123”App 智能客服交管小安，推出交管业务“边问边办”新模式，提升群众办事体验感，提高智能化服务水平。