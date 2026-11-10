十年老宾利跟上时代：2012-19 款部分车型可换原厂车机大屏，代价是空调旋钮没了

IT之家 11 月 10 日消息，宾利为车龄约 10 年的欧陆 GT 车主推出了官方车机升级方案，2012 至 2019 年生产的第二代欧陆 GT、欧陆 GT 敞篷版和飞驰，都可以通过宾利经销商升级车载信息娱乐系统。

升级方案将原车中控屏幕和实体空调旋钮一并替换为 9.7 英寸触摸屏，增加智能手机互联功能。升级需要到经销商处安装新设备，无法单纯通过软件更新完成。

据IT之家了解，具体适用车型包括 2012 年换代至 2017 年的欧陆 GT 及其敞篷版，以及 2014 年推出至 2019 年的飞驰，覆盖 2012 至 2019 年款的第二代车型。

新系统不仅取代原厂车机，还取消了实体空调旋钮。宾利参照现款车型的内饰设计打造新屏幕，使其能够自然融入原车内饰。

新车机的一大亮点，是支持无线 Apple CarPlay 和 Android Auto，既能通过蓝牙连接，也能使用中控台的 USB-A 接口进行有线连接，USB-A 接口还可用于手机充电。

新系统支持通过屏幕或语音指令拨打电话、查看联系人和控制媒体播放，也能直接调节音响的低音、高音和左右声道平衡。收音机功能同样得到改进，原先支持 DAB 数字广播的车型升级为 DAB+，同时保留 FM 和 AM 广播，美国市场还支持 SiriusXM 卫星广播。

导航系统也经过全面升级，配备新版地图，支持 2D 和 3D 路线导航、兴趣点查询及道路限速显示，后续还可以继续更新地图。

显示屏： 9.7 英寸触摸屏，2K 分辨率

手机互联：支持无线及有线 Apple CarPlay、Android Auto

收音机： DAB+、FM、AM、SiriusXM（美国市场）

空调控制：取消实体旋钮，改由触摸屏操作

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