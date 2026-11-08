伯恩斯坦：OpenAI 至 2030 年算力基础设施支出或达 6140 亿美元，低于此前 7500 亿美元传闻

IT之家 11 月 8 日消息，据智通财经报道，伯恩斯坦分析师 MarkMoerdler 估算，OpenAI 已披露的算力合作协议对应的基础设施支出，到 2030 年累计可能达到 6,140 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4.11 万亿元人民币），明显低于《华尔街日报》此前传出的 7,500 亿美元（现汇率约合 5.02 万亿元人民币）。

据报道，该测算假设所有已识别合同均按计划执行，但实际支出可能因数据中心建设延期、项目取消及硬件采购安排调整而减少或推迟。由于相关算力通常分批交付，费用也将随设施投运逐步产生，而非立即形成付款义务，预计年度支出将在 2031 年达到 1,840 亿美元（现汇率约合 1.23 万亿元人民币）的峰值。

伯恩斯坦指出，OpenAI 与甲骨文、微软和亚马逊的相关协议规模分别约为 3,000 亿美元（现汇率约合 2.01 万亿元人民币）、2,500 亿美元（现汇率约合 1.67 万亿元人民币）和 1,380 亿美元（现汇率约合 9,233.34 亿元人民币），期限通常为五至八年；与 CoreWeave 的协议上限为 224 亿美元（现汇率约合 1,498.75 亿元人民币），但不代表保底收入。

此外该行认为，大型云服务商短期面临的合同风险有限，真正值得警惕的是未来算力供应紧张局面缓解后，依赖高成本融资和持续租赁需求的专业算力供应商可能面临更大压力。