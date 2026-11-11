公安机关依法严打网络售假犯罪：10 起典型案例公布，制售假冒品牌汽车轮毂涉案金额达 2.3 亿余元

IT之家 11 月 11 日消息，公安部今日公布了打击网络售假犯罪 10 起典型案例。10 起案例分别涉及假冒品牌服装、品牌化妆品、品牌汽车轮毂、品牌电气产品、品牌硒鼓、品牌打火机等，其中最高涉案金额达 2.3 亿余元。

IT之家附典型案例如下：

1.重庆石某华等人制售假冒品牌服装案

2026 年 1 月，重庆市公安机关成功破获该案，抓获涉案人员 43 名，捣毁犯罪窝点 25 处，查获 10 余个假冒品牌的服饰、鞋袜等 32 万件（双），以及一大批假冒商标标识、服装合格证，涉案金额 1 亿余元。 经查，犯罪嫌疑人石某华等人未经品牌方授权许可，组织生产假冒品牌服装，经下线梁某松等人通过电商平台向外销售。

2.山东林某廷等人制售假冒品牌服装案

2026 年 4 月，山东省青岛市公安机关成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人 26 人，捣毁生产、销售窝点 6 处，查获假冒品牌羽绒服、冲锋衣 6.1 万余件，以及一大批商标标识，涉案金额 2000 余万元。 经查，犯罪嫌疑人林某廷等人在未取得品牌授权的情况下，联系多地服装厂生产假冒品牌服装，后通过社交和网络直播平台向外销售。

3.湖南王某等人制售假冒品牌服装案

2026 年 7 月，湖南省永州市公安机关成功索破获该案，抓获犯罪嫌疑人 6 名，查获假冒品牌服装 3000 余套，涉案 2000 余万元。 经查，犯罪嫌疑人王某等人在未取得品牌授权的情况下，自行或者委托他人对知名品牌服饰、商标标识、包装袋、礼品盒进行仿制，后通过电商平台向外销售。

4.重庆曾某大等人制售假冒品牌化妆品案

2026 年 3 月，重庆市公安机关成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人 42 名，捣毁犯罪窝点 13 处，查获假冒品牌香水等化妆品 1.5 万余瓶（盒），涉案金额 3000 余万元。 经查，犯罪嫌疑人曾某大等人以回收正品香水空瓶私自灌装等方式加工生产假冒品牌香水等化妆品，经下线贺某妮等人通过电商平台向外销售。

5.浙江林某等人制售假冒品牌汽车轮毂案

2025 年 4 月，浙江省台州市公安机关成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人 12 名，查获假冒品牌汽车轮毂成品、半成品 2.6 万余个，以及一大批各类汽车商标标识，涉案金额 2.3 亿余元。 经查，犯罪嫌疑人林某等人注册公司，购进生产设备，组织生产假冒品牌汽车轮毂，后通过电商平台向外销售。

6.云南郑某发等人制售假冒品牌电气产品案

2026 年 7 月，云南省昆明市公安机关成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人 10 名，捣毁犯罪窝点 2 处，查获假冒品牌商标电气产品 4.7 万只，涉案金额 1000 余万元。 经查，犯罪嫌疑人郑某发等人在未经品牌方授权的情况下，购买无标识电气产品及配件，进行组装贴标包装，后通过电商平台采取真假混售方式向外销售。

7.安徽王某国制售假冒品牌硒鼓案

2025 年 6 月，安徽省滁州市公安机关成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人 3 名，捣毁犯罪窝点 7 处，查获假冒品牌硒鼓 2.3 万套，以及一大批零部件、包材，涉案金额 5000 余万元。 经查，犯罪嫌疑人王某国，在未经品牌方授权许可的情况下，通过网店购买不知名品牌的硒鼓，去除原有标识并粘贴知名品牌的商标，后通过电商平台对外销售。

8.湖北黄某涛等人制售假冒品牌打火机案

2026 年 1 月，湖北省宜昌市公安机关成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人 12 名，捣毁生产销售窝点 7 处，查获假冒品牌打火机成品、半成品 2850 余件，涉案金额 3000 余万元。 经查，犯罪嫌疑人黄某涛等人在未取得品牌授权的情况下，采购配件生产假冒品牌打火机，后通过电商平台向外销售。

9.四川徐某山等人制售假劣电动自行车头盔案

2026 年 1 月，四川省达州市公安机关成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人 11 名，捣毁犯罪窝点 9 处，现场查扣假冒伪劣自行车头盔 10 万余个，以及一大批品牌商标标识、纸箱等包材，涉案金额 4400 余万元。 经查，犯罪嫌疑人徐某山等人组织生产假冒伪劣电动自行车头盔，后通过电商平台向外销售。

10.云南洪某峰制售假冒品牌电线电缆案

2026 年 1 月，云南省玉溪市公安机关成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人 36 名，捣毁犯罪窝点 50 个，查获假冒伪劣电线电缆 108 吨，以及一大批标签、CCC 标识、防伪标识等，涉案金额 9000 余万元。 经查，犯罪嫌疑人洪某峰在未经品牌方授权的情况下，购进无标识伪劣电线电缆，进行贴标包装，后通过电商平台向外销售。

公安部知识产权犯罪侦查局负责人表示，网络售假犯罪严重危害消费者合法权益，严重侵害企业合法权益和创新发展，公安机关将充分发挥职能优势，持续加大对网络售假犯罪活动的打击力度，积极会同有关部门深化综合治理，不断完善打击整治长效机制，着力营造安全、诚信、有序的网络消费环境，切实保护广大消费者和企业合法权益。