网传特斯拉召回车辆并赔偿 2800 元？特斯拉中国回应：系诈骗，切勿点击相关链接

IT之家 11 月 11 日消息，网络流传一份落款日期为 11 月 10 日的文件，声称特斯拉因“后减震器及后弹簧存在制造缺陷隐患”实施召回，并将按每辆车 2800 元的标准向车主发放赔偿，款项由“中国银联中心”统一发放至银联账户、支付宝或银行账户。

特斯拉中国官方客服今日回应《每日经济新闻》称，该短信非官方发布，系诈骗，提醒车主不要点击链接。

特斯拉客服明确表示，点击链接后输入手机号和验证码，很可能直接造成账户扣款。客服同时强调，特斯拉近期未发送任何召回短信，并提醒车主提高警惕，避免个人信息泄露及财产损失。

IT之家注意到，11 月初以来，多地车主反映收到附带“官方文件”的召回通知短信，手机号、车牌号甚至车型均能对应。

警方将此类手法称为“精准诱捕式诈骗”：不法分子通过非法渠道获取车主信息后，以伪造的召回文件引流，再以“线上领取 2800 元更换费用”为诱饵，诱导车主下载会议软件或填写支付信息。

关于车辆召回信息的核实渠道，特斯拉中国官方客服表示，车主可通过国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站查询，或进入 Tesla App，在“服务 — 资源中心 — 召回信息”中查看车辆是否涉及召回。相关信息应以特斯拉中国官方网站发布的内容为准。