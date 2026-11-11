红果短剧上线 AI 剧虚拟形象确权功能

IT之家 11 月 11 日消息，红果短剧创作者中心 11 月 9 日发布《AI 剧虚拟形象创编与确权能力上线公告》。

公告指出，在 AI 剧虚拟形象创作中，形象可能来源于真人授权、上游 IP 授权或原创创作，涉及肖像、美术设计等多类权益。为帮助各位创作者前置上传权属材料，避免后续发布作品受到影响，平台现提供“虚拟形象创编与确权”能力支持。

公告内容提到，如版权人已取得真人授权或上游 IP 授权，或已具备著作权登记证书等权属材料，可在平台提报对应虚拟形象及相关材料申请确权。平台将对提交信息进行审核，审核通过后会形成确权记录，供后续内容使用与风险处置环节参考。

公告特别说明，确权记录用于辅助权属信息留存，不代表对内容或权益风险的绝对兜底；内容上线及分发仍需符合平台规则及相关法律法规要求。

今年 10 月，红果短剧官方发布关于持续加强低质和同质化内容治理的公告，为维护健康、多元、可持续的创作环境，平台将进一步加大对低质和同质化内容的治理力度，重点治理过度情绪渲染和对微短剧剧情结构、核心设定、关键桥段、人物关系及视听表达要素的同质化使用问题。主要包括以下三种场景：