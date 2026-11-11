芬兰批准特斯拉辅助驾驶系统 TAD 上路使用，成为第 11 个放行的欧洲国家

IT之家 11 月 11 日消息，据路透社报道，芬兰交通与通信局（Traficom）当地时间周三表示，特斯拉辅助驾驶系统 Tesla Assisted Driving（TAD）已获准在芬兰道路上使用。至此，芬兰成为继拉脱维亚之后第 11 个批准该系统的欧洲国家。

该机构在声明中称，这意味着特斯拉可以立即开始向芬兰用户提供这套系统，符合条件的车辆也可以在芬兰道路上启用该功能。

今年 6 月，芬兰曾表示，可能在欧盟层面作出统一决定之前，率先批准特斯拉这套系统。目前，欧盟范围内的相关审批仍在等待结果。

IT之家注意到，今年 4 月，荷兰成为欧洲首个临时批准该系统的国家。这项审批被视为推动该技术未来在欧盟范围内推广的第一步，但欧盟范围内的统一推广仍需获得成员国特定多数支持。

此后，爱沙尼亚、克罗地亚和比利时等国也陆续允许这项技术在当地投入使用。该系统能够在驾驶员监督下控制车辆转向，不过部分监管机构仍对其安全性和使用条件持谨慎态度。

Traficom 表示：“该机构认可了荷兰主管部门授予的临时整车型式批准，因此特斯拉辅助驾驶系统可以作为驾驶辅助系统在芬兰使用。”

这套系统最初以 FSD（Supervised）为名，11 月 3 日，荷兰车辆管理局（RDW）批准了特斯拉对系统的部分调整，包括将名称改为 Tesla Assisted Driving，并将允许的速度偏移幅度从此前最高 50% 限制为 10%，每次启动车辆时默认恢复为 0%。RDW 明确表示，更名不会改变系统性质，驾驶员仍然承担驾驶责任。