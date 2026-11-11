贴脸开大：当着 XBOX 高层的面，前《铁拳》总监原田胜弘直言希望别再推出 XSS 这样的主机

IT之家 11 月 11 日消息，前《铁拳》系列总监、现任 VS Studio CEO 原田胜弘向来说话毫不客气。最近，他又在一场开发者座谈会上当着 XBOX 团队成员的面直言，希望微软别再推出 XBOX Series S 这样的主机。

当地时间 9 日，据外媒 Inven Global 报道，原田胜弘出席了在韩国举行的 2026 年主机游戏开发者大会。座谈会由前索尼总裁吉田修平主持，参与讨论的还有《剑星》开发商 Shift Up CTO 李东基、《弹丸论破》开发商 Too Kyo Games CEO 小高和刚、《赛博朋克 2077》开发商 CD Projekt RED 游戏副总监帕维尔 · 萨斯科，以及《边缘世界》开发商 Ludeon Studios CEO 泰南 · 西尔维斯特。

讨论围绕主机游戏开发的优势，以及开发者适配不同平台时遇到的难题展开。原田胜弘率先谈起主机对格斗游戏的好处，认为主机硬件尤其适合举办格斗游戏比赛和电竞赛事。

随后，原田胜弘把话题转向了自己不太满意的 XBOX Series S。“不过，趁现在有机会，我有件事特别想说。正好今天有 XBOX 高层在现场，我真希望微软别再推出 XBOX Series S 这样的主机了。”

他还当面问萨斯科，开发游戏时是不是也被 Series S 气得不轻。萨斯科听完忍不住大笑，随后回答：“它总是给我们出难题，逼着我们把代码优化得非常精细。”

原田胜弘随即调侃道：

你刚才说得那么客气，其实就是想说‘XBOX Series S 烂透了’，对吧？内存小是一回事，最麻烦的是，它和 Series X 看起来几乎一样，性能却差了一截。如果要把游戏移植到任天堂 Switch 2，开发者还能换个思路，告诉自己‘Switch 2 是面向任天堂玩家的另一种设备！’ 但 XBOX 就不一样了。好不容易把游戏做到最好，结果还得给一个性能稍差的孩子再做一遍，感觉就是这样。 更麻烦的是，在美国等市场，Series S 的用户甚至比 Series X 还多，我们根本不能随便应付。可游戏发售以后，Series S 玩家却不去找微软，而是跑来质问开发者：‘凭什么只有 Series S 版的贴图分辨率这么低？’

萨斯科随后也谈到了 Series S 的好处。他承认，很多玩家不了解 Series S 性能限制背后的技术原因，但针对低性能硬件进行优化，往往也能让游戏在其他平台上运行得更流畅。IT之家获悉，他举例称，《赛博朋克 2077》开发团队将移植 Switch 2 版时积累的优化成果应用到其他平台后，效果相当明显。此外，Series S 价格较低，也能帮助游戏行业吸引更多玩家、扩大市场。

原田胜弘听后又开起了玩笑：“帕维尔总监把 Series S 夸得这么委婉，台下那位微软代表都一个劲儿地点头。我都担心他们听完觉得没问题，结果下一代 XBOX 又给我们弄出个‘Helix S’来。”

最后，Shift Up CTO 李东基表达了对微软下一代主机的期待：“我个人很期待下一代 XBOX‘Helix’。从工程师的角度来说，如果你们能尽早让韩国开发者率先拿到开发机，我们一定会全力投入开发。”