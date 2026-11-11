微软 Auto SR 正式登场：兼容华硕 ROG Xbox Ally X 掌机及部分 AMD 锐龙机型，帧率最高 120 FPS

IT之家 11 月 11 日消息，当地时间 11 月 10 日，微软宣布旗下 AI 超分辨率技术 Automatic Super Resolution 正式面向 Xbox Ally X、Xbox Ally X20 以及部分搭载 AMD 锐龙处理器的 Windows Copilot+ PC 推出。

微软 & 华硕 Xbox Ally X 用户现在可以在掌机模式下使用 Auto SR，不再需要将设备连接底座。

与英伟达 DLSS、AMD FSR 等技术类似，Auto SR 是微软面向 Windows 游戏推出的 AI 超分技术，能够通过图像处理和 AI 算法提升游戏画面分辨率，在改善视觉效果的同时降低原生渲染负担。

微软今年 4 月开始在 Xbox Ally X 上测试 Auto SR，当时该功能仅支持设备连接底座后的使用场景。此次正式推出后，玩家可以在手持设备、使用电池供电的情况下启用 Auto SR，同时新增对 1080p 游戏的支持。

微软表示，掌机模式和 1080p 分辨率组合下的性能表现可能不如其他配置理想，但在部分较老游戏中，玩家仍能明显感受到画面质量改善。

微软此次还引入了全新的 Performance Mode（性能模式），将 Auto SR 帧率上限从此前约 60 至 75 FPS 提高至 120 FPS。玩家可以通过 Xbox Game Bar 在 Quality（画质）和 Performance（性能）两种模式之间切换，并在游戏运行过程中调整设置。

微软公布的演示数据显示，在《火箭联盟》中，ROG Xbox Ally X 以 720p 分辨率和高画质设置运行时，Quality Mode 平均帧率约为 70 FPS，Performance Mode 平均帧率约为 115 FPS。

此外，Auto SR 现在还支持与 Windows Auto HDR 同时运行。此前两项功能需要二选一，更新后，玩家可以在兼容的 HDR 显示设备上同时获得超分辨率画面增强和 HDR 色彩效果。当然，该功能也适用于 ROG Xbox Ally X20。

需要注意的是，微软此次采用分阶段推送方式。掌机模式、1080p 游戏支持以及 AMD 锐龙平台的部分 Copilot+ PC 扩展支持已开始推出；Performance Mode 和 Auto HDR 兼容性则将通过后续 Windows 更新逐步提供，并非所有设备都能立即使用。

根据微软 DirectX 官方博客，用户需要更新 Xbox Game Bar、安装最新 Windows 11 更新，并从 Microsoft Store 下载或更新 Auto Super Resolution Package。随后打开 Xbox Game Bar，进入「Widgets」-「Display」-「Graphics」，即可选择相应模式。