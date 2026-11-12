瞄准后智能手机时代：OpenAI 奥尔特曼有意联合三星打造下一代 AI 设备，让 AI 主动管理现实与数字生活

IT之家 11 月 12 日消息，韩国《金融新闻》昨日报道称，OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）在一场座谈会上向三星集团高管提议，希望双方紧密合作，共同开发下一代 AI 设备。

奥尔特曼认为，下一代 AI 设备将成为智能手机的后继形态，AI 将逐步取代传统应用，主动管理用户的数字生活和现实生活。

这场座谈会于当地时间 10 月 31 日在韩国京畿道龙仁市的三星人力资源开发中心举行。面对三星高管提出的“什么样的设备将成为 AI 伴侣”这一问题，奥尔特曼回答称“那将是智能手机的下一个版本”。

他表示，OpenAI 希望与三星紧密合作，共同打造下一代 AI 设备。奥尔特曼描述的下一代设备并非以传统 App 为中心，而是让 AI 主动获取信息、管理用户的现实生活和虚拟生活，同时尽可能减少对用户的打扰。他还表示，这类设备将能够感知和获取物理世界的信息，但隐私保护以及用户对 AI 的过度依赖，需要由整个社会共同管理。

当谈及 AI 眼镜时，奥尔特曼表示，这类产品在提升个人生产力方面可能具有很大价值，但其社交体验却难以评价。他举例称，如果一个人在交谈时带着摄像头注视对方，可能会让人感到不适。

除了下一代硬件，奥尔特曼还向三星高管提出了企业 AI 转型建议，强调企业应当全面投入 AI，而不是仅将其作为员工提高效率的辅助工具。他认为，如果 AI 只是帮助员工完成原有工作，生产力可能提升 2 至 3 倍；如果将整个工作流程交由 AI 处理，生产力提升幅度则可能达到 100 倍。

奥尔特曼介绍，OpenAI 大约三个月前开始在公司内部的各项工作和服务中全面引入 AI。员工只需向 AI 输入任务优先级，系统便会综合相关上下文信息并处理任务。

他还以 OpenAI 编程智能体 Codex 为例称，当有人提出增加人员的需求时，Codex 甚至会反过来要求对方证明为什么 AI 无法完成相关工作。奥尔特曼认为，AI 已经开始具备承担部分管理决策的能力。

对于企业转型的时间窗口，奥尔特曼以移动互联网时代为例发出警告。他表示，当年率先转型的企业得以存活，而晚一两年行动的大多数企业都被市场淘汰。他认为，企业必须尽快完成 AI 转型，未来 3 至 5 年内，如果缺乏 AI 基础能力，将很难继续保持竞争力。

IT之家查询获悉，此次座谈会旨在提升三星集团 AI 转型（AX）负责人的战略判断能力和执行力，约 50 名来自三星电子、金融和生物科技等主要关联公司的高管出席。与会者还向奥尔特曼询问了 AI 大规模应用面临的最大瓶颈，以及企业在持续投入 AI 的同时如何应对盈利压力等问题。

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