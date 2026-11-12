华强北脑机接口产业应用中心近期开放，超六成访客是老外

IT之家 11 月 12 日消息，据央视新闻今天报道，全球脑机接口产业应用示范中心最近在深圳华强北商业步行街启用，面向公众开放体验。市民游客可以在这里轮番体验脑波作画、“脑能网”多人互动游戏、脑电波爆米花等多种非侵入式的脑机接口产品。

IT之家从原报道获悉，现场展示的一款脑机接口产品叫做“脑波试香”。用户戴上以后，该产品可以根据脑波数据，选出用户潜意识中最喜欢的香水味。

现场比较热销的脑环产品价格在 1000 元至 3000 元不等。依托脑电波采集与人工智能算法，可用于睡眠调理、情绪舒缓、青少年专注力训练等场景，直观展现非侵入式脑机产品在健康、教育领域的实用价值。

同时，这家应用中心日均接待 600 至 800 人次参观体验，周末单日客流更是突破了 1000 人次。前来体验的人群中，除了游客还有不少采购商、创业者。采购商周园今年计划在二线城市开设脑科学体验中心，他专程从广州赶来，经过体验、洽谈后，当天就下单了几套脑机接口产品，使用场景包括学校和脑科学体验中心等，让孩子和成年人都能感受到大脑的魅力。

并且该应用中心的访客中，有超过六成都是海外游客和采购商。不少客户希望在产品外观和功能上提出定制化需求，而支持各类需求的“签单底气”，就来自华强北上下游密集的产业链配套和协同响应能力。脑机接口产品需要的传感器、采集芯片、柔性电极等元器件，在华强北一公里范围内都能快速配齐。

硬件定制中心工作人员张涵涛则回应称：“12 个小时就能出一张 PCB（印制电路板）的打样订单。在这里，企业可以快速链接到所需的研发资源、制造资源，甚至还包括经营销售、出海等配套资源。”