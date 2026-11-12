特努斯掌舵以来涨幅 9.38%：苹果股价再创新高站上 355 美元，市值超英伟达约 1 万亿美元

IT之家 11 月 12 日消息，在美国当地时间 11 月 4 日刷新历史最高收盘价后，苹果公司股价高歌猛进，在当地时间 11 月 11 日收盘（对应北京时间 11 月 12 日凌晨 5 点）后，苹果公司股价再次创造历史，收盘价为 355.63 美元（IT之家注：现汇率约合 2,378 元人民币），市值为 5.17 万亿。

苹果公司昨日美股收盘价格为 355.63 美元（现汇率约合 2,378 元人民币），上涨 7.12 美元（现汇率约合 47.6 元人民币），涨幅为 2.04%；盘后（北京时间凌晨 5 点到 9 点）股价为 356.13 美元（现汇率约合 2,381 元人民币）。IT之家附上相关截图如下：

约翰 · 特努斯（John Ternus）于 2026 年 9 月 1 日正式就任苹果 CEO，当天苹果的收盘价为 325.13 美元（现汇率约合 2,174 元人民币） / 股，按当前苹果公司股价计算，特努斯接手后苹果公司股价已上涨 9.38%。

市值方面，苹果公司当前市值为 5.17 万亿美元（现汇率约合 34.57 万亿元人民币），作为对比，英伟达当前市值为 4.19 万亿美元（现汇率约合 28.01 万亿元人民币），微软当前市值为 3.87 万亿美元（现汇率约合 25.87 万亿元人民币）