演员赵丽颖起诉红果短剧侵犯肖像权

IT之家 11 月 12 日消息，据南华视频报道，红果短剧的运营主体 —— 北京笔墨留香科技有限公司新增开庭公告，案由涉及肖像权纠纷，原告方为赵丽颖，被告方为北京抖音信息服务有限公司、北京笔墨留香科技有限公司、史某伦。开庭法院为北京市门头沟区人民法院云法庭，开庭时间为 2026 年 11 月 10 日。

北京笔墨留香科技有限公司成立于 2021 年 7 月，注册资本 100 万元，经营范围包含广播电视节目制作、电视剧制作、互联网信息服务、电影发行等，由北京抖音信息服务有限公司全资持股，旗下产品为红果短剧 App。

IT之家注意到，网传多家报道提及索赔 81 万元，但该金额存在口径分歧，有媒体指出该金额可能对应另一起侵权案，本次开庭公告未明确披露具体索赔信息。

早在 2021 年，赵丽颖、杨幂等 514 位行业人士就曾联合发布《倡议书》，称只有对影视作品内容进行有效的版权保护，才能让行业生生不息。

红果短剧创作者中心 11 月 9 日发布的《AI 剧虚拟形象创编与确权能力上线公告》指出，在 AI 剧虚拟形象创作中，形象可能来源于真人授权、上游 IP 授权或原创创作，涉及肖像、美术设计等多类权益。为帮助各位创作者前置上传权属材料，避免后续发布作品受到影响，平台现提供“虚拟形象创编与确权”能力支持。