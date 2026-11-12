马斯克回应 Anthropic“提前终止 SpaceX 算力租赁合作”：我们乐意收回，但对方实际情况可能相反

IT之家 11 月 12 日消息，针对 Anthropic 可能会在 2027 年后停止租用 SpaceX 算力的消息，埃隆 · 马斯克在 X 上回应称，公司乐意收回相关算力，但他认为实际情况与大家猜测的可能恰恰相反。

据 Anthropic 于当地时间 11 月 10 日向美国证券交易委员会（SEC）提交的更新版 S-1/A 招股文件，该公司在 2026 年 5 月至 10 月期间，与 SpaceX 旗下 SpaceX.AI LLC 签署并修改了多份算力服务协议。相关协议涉及英伟达 GPU 算力，合同期限延续至 2029 年，累计支出上限约为 1,205 亿美元（IT之家注：现汇率约合 8,056.39 亿元人民币）。

文件还显示，全部约定算力预计于 2026 年 12 月交付完成，届时 Anthropic 每月支付的费用将达到约 31 亿美元。不过，这一金额属于协议约定的支出规模，并非不可撤销的固定付款承诺。两份协议的初始不可取消期限分别于 2027 年 1 月和 3 月结束，此后双方均可提前 90 天发出书面通知终止协议。

有关 Anthropic 可能提前结束合作的消息，最初来自 X 用户 @jukan05 于 11 月 11 日发布的会议纪要。Anthropic 在一次与卖方分析师的会议上表示，与 SpaceX 的算力合同不会延续至 2027 年年中之后。

有用户发帖称，外界可能过度解读了这份二手会议纪要，Anthropic 的相关表态也可能是在回答一个假设性问题，即如果 AI 算力需求下降，公司是否会继续承担高于市场水平的算力租赁费用。

马斯克对此表示，SpaceX 乐意收回相关算力，没有问题，但他认为实际情况（Anthropic 是否续约）可能与大家担心的情况正好相反。

事实上，SpaceX 此前已经在相关文件中说明，公司希望保留算力资源的灵活调配空间。根据 SpaceX 此前提交的上市文件，其向 Anthropic 提供的算力覆盖 Colossus 和 Colossus II 数据中心，涉及约 32.5 万块英伟达 GPU。SpaceX 表示，这种合作模式既可以将部分算力对外出租，也允许公司在有需要时将资源重新分配给自有 AI 业务。

因此，如果 Anthropic 最终决定提前终止或不再续租，SpaceX 可以考虑将收回的 GPU 算力用于 Grok 等自有模型的训练和推理，也可以寻找其他外部客户。不过，截至目前，双方尚未公布终止合作的决定。