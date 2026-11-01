徐直军：华为早在 2009 年就启动 5G 研究，最终成为标准主要贡献者和全球最大专利持有者之一

IT之家 11 月 17 日消息，华为官方 X 账号分享了副董事长、轮值董事长徐直军发表在美国《时代》杂志的文章《亲历华为创新之路：看见、亲历、引领》（《Inside Huawei's innovation journey:Seeing it,living it,leading it》）。徐直军在文中以第一人称视角回顾了华为三十多年来的创新历程。

据徐直军回忆，2011 年，华为把公司的研究团队整合为一个新组织 —— 2012 实验室，名字取自电影《2012》。2012 实验室作为持续创新投入的平台，涵盖基础研究、核心技术和工程能力。自动驾驶、5G、昇腾芯片，都在这里完成孵化。

徐直军表示，华为早在 2009 年就启动了 5G 研究，最终成为 5G 标准的主要贡献者和全球最大的 5G 专利持有者之一，巩固了华为在该领域的全球领先地位。

华为官网显示，公司从 2009 年开始进行 5G 技术研究，已经累计投资 40 亿美金（IT之家注：现汇率约合 267.14 亿元人民币），5G 网络侧整体投入人力超过 10,000 人。截止 2019 年 12 月，华为获得了 70 多个 5G 商用合同。已经商用的 40+ 张 5G 网络中，27 张由华为承建。

另外，华为向 3GPP 贡献超过 2.1 万件提案。5G 基本专利提案，占比超过 20% 为全球第一。华为此前率先推出了 5G 多模芯片解决方案 —— 巴龙 5000，是全球首个提供端到端产品和解决方案的公司。但在 2019 年，华为遭到美国政府制裁，导致后续在很长一段时间无法生产、销售 5G 手机。

参考IT之家此前报道，今年 9 月，型号 CMM-AL10 和 CMM-AL00 的华为手机（官网显示，属于 Mate 90 Pro Max 系列）现身电信设备终端网，并标注为“5G 数字移动电话机”，表明华为国行手机 5G 终于回归。