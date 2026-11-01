徐直军：分布式基站和 SingleRAN 两个开创性方案，确立了华为在移动通信领域全球领先地位

IT之家 11 月 17 日消息，华为官方 X 账号分享了副董事长、轮值董事长徐直军发表在美国《时代》杂志的文章《亲历华为创新之路：看见、亲历、引领》（《Inside Huawei's innovation journey:Seeing it,living it,leading it》）。徐直军在文中以第一人称视角回顾了华为三十多年来的创新历程。

据徐直军回忆，余承东（现任华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长）除了发现欧洲的站点获取成本高得惊人，并提出分布式基站这一方案外，还在与西班牙电信德国公司的一次讨论中提出，把 2G 和 3G 集成到一个基站里。

后来，华为与沃达丰合作推出了 SingleRAN 解决方案，把 2G、3G、4G、5G 在物理上集成到同一个基站中。这同样成为全球基站的事实标准。

徐直军直言，分布式基站和 SingleRAN 这两个开创性方案，确立了华为在移动通信领域的全球领先地位。

值得一提的是，今年 8 月，华为还发布移动 AI 时代首个商用版本 —— SingleRAN 22.1 软件版本，集合超大上行 GigaUplink、超大带宽 GigaBand、超精波束 iBeam 3.0、体验升级 IDEA、智能节能 0 Bit 0 Watt 0 Loss 和无线网络智能体 RANSpirit 六大技术创新方案。

超大上行 GigaUplink： 硬件层面，FDD 8T8R 与 Massive MIMO 多天线底座构筑上行硬实力；软件层面，通过多层融合上行接收和上行 CoMP 增强等特性，系统性抑制上行链路干扰。部署后，用户上行吞吐率提升超过 30%，使能泛在上行 20Mbps 体验，满足移动 AI 上行业务爆发式增长需求。

超大带宽 GigaBand： 版本通过多频池化技术，使能 4G 和 5G 用户同时共享 FDD 大载波。通过独有的智能时频空功调度，实现在存量 4G 频谱开通 5G，带来 1.2 倍 5G 用户体验的同时，保障 4G 用户体验不受损，助力客户快速无忧地开通高质量 SA 网络，激发新业务增长。

超精波束 iBeam3.0： 通过构筑信道条件和实时调度的深度融合，iBeam3.0 实现了从高精控制面到高精用户面的跨越，对比前两代下行速率提升超过 15%。

体验升级 IDEA： 通过弹性速率分级，版本可实现对不同用户和业务群组的速率倍数控制，保障高价值用户体验始终优先。同时，动态切片技术可基于精准资源预估和动态资源预留，为 VIP 用户和业务提前预留 RB 资源，实现稳定的目标速率保障。

智能节能 0 Bit 0 Watt 0 Loss： 版本引入智能休眠节能技术破解节能与体验难以兼得的难题，同时，进一步将休眠唤醒时长缩短至秒级，实现全天候无损节能。现网实测节能 10% 以上。

无线网络智能体 RANSpirit：版本可基于电信大模型与数字孪生技术，为特定用户与业务提供意图驱动的智能资源调度，实现从“人工运维”到“单域自治”的跨越，成就全场景体验、智能网络管理与极致能效。

当前，SingleRAN 22.1 版本已经正式 GA，并在全球 23 个国家、35 个局点规模商用。

▲ 图源：华为官方 | 华为无线网络业务副总裁何允如发布 SingleRAN 22.1 软件版本

IT之家注意到，在谈及自己目前的主要工作时，徐直军表示，2002 年，自己意外地被安排负责一项名为“集成产品开发（IPD）”的重大变革项目。2005 年，自己又被任命为投资评审委员会（IRB）主任，负责审视公司所有的产品投资。而在 2011 年，徐直军出任轮值 CEO 时，才卸下与 IPD 相关的工作，但直到现在，他仍然需要投入大量时间维护 IPD 体系迭代，推动华为业务向前发展。

华为官网显示，徐直军毕业于南京理工大学，博士。1993 年加入华为，历任公司无线产品线总裁、战略与 Marketing 总裁、产品与解决方案总裁、产品投资评审委员会主任、公司轮值 CEO、战略与发展委员会主任等，现任公司副董事长、轮值董事长等职务。