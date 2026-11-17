IT之家 11 月 17 日消息，据蓝鲸新闻今日报道，字节跳动正在招聘红果短剧 OTT 端产品经理，负责红果短剧 OTT 端（大屏 / 电视端）产品从 0 到 1 建设。

IT之家查询发现，字节跳动招聘官网确实挂出了该职位，有关工作内容的职位描述部分提到，设计 OTT 端变现路径，探索投屏会员、会员订阅、衍生权益等变现模式。

该职位还要深度参与 OTT 牌照申请全流程，搭建内容送审与审核回传链路，确保产品方案符合要求并可落地；设计 OTT 端内容分发体系，包括首页推荐、分类导航、搜索、追剧等功能，推动红果短剧主端与 OTT 端多端协同。

IT之家附职位要求如下：

1、本科及以上学历，3 年及以上产品经理经验，有 OTT / IPTV / 智能电视 / 大屏视频产品完整项目经验优先；

2、熟悉 OTT 端产品特性，包括遥控器交互、大屏 UI 设计、多分辨率适配、播放体验优化等；

3、了解 OTT 行业相关部门政策和牌照要求，有牌照方对接或内容审核链路搭建经验优先；

4、具备扎实的产品基本功和较强的外部沟通协调能力，能有效对接牌照方、硬件厂商等外部合作方，推动复杂项目落地；

5、目标导向，学习能力强，对短剧、OTT 等新兴业务有热情，能快速上手新领域。

根据 QuestMobile 发布的 2026 年短剧营销行业报告，截止到 2026 年 5 月，短剧行业去重用户规模达到 8.51 亿，红果免费短剧月活跃用户独占 3.56 亿，同比增长 79.1%，在过去一年内实现了持续高速增长。

另据 QuestMobile 发布的 2026 中国移动互联网秋季大报告，2026 年 9 月，抖音集团前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为 10.29 亿、4.3 亿和 4.19 亿，红果已超过豆包。

红果短剧官方账号今年 10 月发布《关于红果短剧计划下线金币功能的公告》，预计自 2026 年 11 月 1 日起，不再向新用户提供金币功能；2026 年 12 月底前，全面下线金币功能。