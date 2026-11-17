IT之家 11 月 17 日消息，红果短剧官方今日发布关于肖像侵权专项治理的公告，称红果短剧持续完善内容审核与侵权治理机制，针对肖像侵权问题开展专项治理，围绕平台自审、制作预检、侵权投诉三个环节推出相应措施，切实维护权利人合法权益。

平台自审，前置拦截： 针对可能存在的肖像侵权问题，平台积极采取自审、主动拦截等主动治理措施。截至 2026 年 10 月，平台累计拦截、下架、修复疑似存在肖像侵权问题的作品 43,992 部，其中 99% 由平台主动前置拦截。

制作预检，免费开放： 为从源头防控肖像侵权风险，平台于 2026 年 8 月上线预检工具，供创作者免费使用。创作者可在物料制作环节自主发起检测，及时调整问题素材，避免内容上线后持续侵权。上线以来，该工具已累计检测物料近 80 万例，提前拦截不合格素材 9 万余例。

侵权投诉，依规处置：2026 年 4 月以来，平台已累计受理肖像侵权举报、投诉 1,500 余起，经复核，其中约 60% 存在较为明确的侵权问题，均已第一时间依规处置。用户在红果作品播放页点击右上角菜单并展开后选择“举报”，即可反馈侵权线索；权利人及其代理方亦可通过举报邮箱 hongguojubao@bytedance.com 提交投诉。

红果短剧官方表示，当前，AI 技术发展迅速，部分创作者因使用融脸、对原始肖像素材进行修改等方式，导致部分前置拦截失效。对此，红果短剧欢迎各权利人和用户积极反馈，通过举报投诉渠道反馈疑似侵权线索。平台也将不断提升技术拦截能力，加大侵权治理，持续完善侵权保护机制。同时呼吁广大创作者尊重他人合法权益，共同维护健康、有序的内容生态，推动行业高质量发展。

综合IT之家此前报道，演员赵丽颖起诉红果短剧侵犯肖像权的相关开庭信息于本月引发网络热议。案由涉及肖像权纠纷，原告方为赵丽颖，被告方为北京抖音信息服务有限公司、北京笔墨留香科技有限公司、史某伦。

红果短剧创作者中心 11 月 9 日发布的《AI 剧虚拟形象创编与确权能力上线公告》指出，在 AI 剧虚拟形象创作中，形象可能来源于真人授权、上游 IP 授权或原创创作，涉及肖像、美术设计等多类权益。为帮助各位创作者前置上传权属材料，避免后续发布作品受到影响，平台现提供“虚拟形象创编与确权”能力支持。