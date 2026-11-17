IT之家 11 月 17 日消息，经历多次延期后，宾利首款纯电动汽车终于即将登场，而目前的市场反响相当不错。这款名为 Torcal 的纯电跨界 SUV 甚至还没有正式投产，宾利就已经将 2027 年全部可用产能分配完毕。现在下单的消费者，最早也要等到 2028 年才能提车。

宾利首席执行官弗兰克-斯特芬 · 瓦利瑟（Frank-Steffen Walliser）在接受《汽车新闻》（Automotive News）采访时确认，Torcal 将于明年上半年启动生产。不过，宾利尚未透露首批计划生产多少辆汽车。对于目前的市场表现，瓦利瑟显然相当满意。他表示：“毋庸置疑，我们对市场反响以及目前取得的成绩感到非常满意。”

Torcal 的早期市场表现尤其重要，因为其代表着宾利品牌全新的入门级车型。相比尺寸更大的添越（Bentayga），这款车的定位更低，价格也相对容易接受，有望吸引此前可能选择其他品牌的消费者。当然，采用纯电动动力系统，也意味着宾利将打破延续一个多世纪的燃油发动机传统。

Torcal 基于大众集团的 PPE（Premium Platform Electric）纯电动平台打造，与保时捷纯电动卡宴（Cayenne）关系密切。美国市场起售价为 22.2495 万美元（IT之家注：现汇率约合 148.6 万元人民币），略低于起售价 23.115 万美元（现汇率约合 154.4 万元人民币）的添越。此外，该车还提供 Torcal S 和 First Edition 两个版本，售价分别为 26.2695 万美元（现汇率约合 175.5 万元人民币）和 30.0995 万美元（现汇率约合 201 万元人民币）。

值得注意的是，目前早期订购客户中，动力更强、定位更高的 S 版本反而最受欢迎。瓦利瑟还透露，Torcal 正在吸引更多年轻消费者，以及此前从未购买过宾利汽车的客户。这恰恰是宾利希望通过这款全新纯电跨界 SUV 触达的目标群体。

在瓦利瑟看来，这种车身形式尤其适合纯电动动力系统，既能提供豪华 SUV 用户所期待的实用性，也具备足够的多功能性。如果宾利一开始选择以双门车型开启电动化进程，例如欧陆 GT（Continental GT），公司的产品策略可能就会有所不同。

早期订单还透露出另一个有意思的现象：消费者并没有在个性化定制方面有所保留。在瓦利瑟的推动下，宾利一直将高端定制业务作为重要发展方向，而 Torcal 的订单情况也证明，愿意为昂贵定制服务买单的客户，并不只对燃油车型感兴趣。

瓦利瑟透露：“我们看到，有些车辆的选配价格甚至超过了 30 万英镑（现汇率约合 264.2 万元人民币）。”换句话说，一些客户将自己的纯电跨界 SUV 配置到了接近入门版两倍的价格。作为对比，Torcal 在英国市场的基础售价为 17.33 万英镑（现汇率约合 152.6 万元人民币）。

对于一家希望在迈向电动化的同时继续保持品牌独特性和高端定位的汽车制造商而言，这无疑是个令人鼓舞的信号。为了生产 Torcal，宾利已经投入 4.63 亿美元（现汇率约合 30.92 亿元人民币）升级其位于英国克鲁的工厂。此外，研发投入以及供应链准备工作也进一步推高了整体成本。

Torcal 获得的早期市场认可，也恰好为近期需要提振销量的宾利带来了好消息。截至今年 9 月，宾利全球交付量同比下降 17.5%，降至 5970 辆。瓦利瑟认为，新车相对较低的起售价，以及全新车型带来的市场关注度，有望帮助宾利提升销量。

不过，他也特别强调，Torcal 并不是为了取代搭载大排量燃油发动机的添越。宾利认为，两款豪华跨界 SUV 完全可以在产品阵容中共存。这一策略并不难理解，因为宾利并没有打算在其他车型系列中全面放弃燃油发动机和插电式混合动力系统。

宾利并非唯一一家首款纯电车型尚未交付，就已经取得不错订单成绩的超豪华汽车品牌。法拉利来自马拉内罗的首款纯电车型 Luce 同样已经售罄 2027 年全部产能，现在下单的客户也要等到 2028 年才能提车。

当然，首批产能售罄，并不意味着长期市场表现一定成功。宾利仍然需要说服传统客户，让他们接受纯电动动力系统同样配得上车头那枚标志性的飞翼 B 徽标。

但至少目前来看，在正式投产之前就已经拥有一份等待名单，对宾利而言无疑是个令人欣喜的烦恼。