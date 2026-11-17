IT之家 11 月 17 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，主题为“共促繁荣，共赢未来”。小米创办人、董事长兼 CEO 雷军认为，过去 4 年时间，AI 大模型的技术突飞猛进，给我们的生活工作带来了巨大变化。

雷军表示，当 AI 走向物理世界、与终端和各类应用场景深度结合之后，机会巨大。比如 AI 与手机、汽车结合，会产生怎样的 AI 手机、AI 汽车？

他称，这几年，小米用 AI 优化和赋能工厂的每一个环节，完成了无人工厂建设。小米正在思考下一步：能不能把它升级为一个工业智能体 —— 能够自主生产、自主发现问题、自主迭代。

在谈及具身智能技术发展时，雷军表示，自己相信具身智能机器人未来一定是一个巨大的产业机会，它的想象力会超过汽车产业。他直言，小米的观点非常明确：我们特别看好 AI 进入物理世界所带来的空间和想象力，这会给整个亚太经济带来巨大的机会。

据IT之家此前报道，在今年 10 月的 2026 世界智能网联汽车大会上，雷军就曾表示，智能网联汽车“下半场”比的不仅仅是车有多聪明，而是生态有多强大。他认为，这是中国的优势，中国有全球最完备的产业链，最活跃的 AI 创新氛围和最大的单一市场，我们完全有机会让整个智能生态连成一体，走出一条中国式的创新之路。

2026 深圳 APEC 工商领导人峰会专题

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