IT之家 11 月 17 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，主题为“共促繁荣，共赢未来”。

据新浪科技报道，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军表示，过去四年，AI 大模型技术突飞猛进，给我们的生活和工作带来了巨大的变化。但 AI 能够落地的场景非常有限，能够真正实现商业闭环、能够挣到钱的公司，相对比较少。

他认为，AI 是一个全新的时代，一定会带来非常多的商业机会，尤其是 AI 走向物理世界、跟终端和各种应用场景深度结合以后，会有巨大的机会。“我觉得过去的四年，应该没有看到任何一个革命性的、标杆性的产品诞生，但我相信在未来的几年里面，一定会在这些领域里面产生伟大的产品。”

雷军举例说，小米这几年在做智能制造，用 AI 去优化、赋能工厂的每一个环节，完成了无人工厂。他透露，小米的具身智能机器人已经在工厂实习，能够完整地工作八小时，中间可能还能两次自己去充电。

据IT之家此前报道，本月初，小米集团官宣获得 2026 世界互联网大会“杰出贡献奖”创新突破类奖项，小米机器人业务获大会“领先科技奖”。峰会期间，小米还对外披露了机器人业务在工业制造和家庭场景的两项最新落地进展。

在工厂场景，小米人形机器人在中控台侧盖板排序工站中首次挑战 8 小时作业任务，满足工站全天生产需求，并实现作业过程异常自主纠偏与产线系统级协同，初步完成产线级作业能力验证。

在家庭场景，小米具身基座模型在小米青年公寓正式启动“试运营”，基于 Xiaomi-Robotics-1 预训练模型搭建 Agent 系统，已在小米青年公寓完成连续超 30 分钟、覆盖 3 个房间、包含 50+ 任务的长程任务验证。

2026 深圳 APEC 工商领导人峰会专题