IT之家 11 月 18 日消息，据央视新闻今日报道，第九届全国职工职业技能大赛决赛于 11 月 17 日至 19 日在湖南株洲举行，本届大赛首次增设智能网联汽车装调运维竞赛工种，全国 32 支队伍、570 名选手参与各工种比拼。

其中，智能网联汽车装调运维员赛项的考核载体是一辆存在真实故障的智能汽车。选手需在 120 分钟内判断故障数量并逐一排除，随后在模拟路段完成识别障碍、避障、指定轨迹行驶及红绿灯识别等指令任务。

该赛项聚焦智能网联汽车感知、决策、控制核心模块，综合考察设备安装、调试标定、集成测评、故障排查与日常运维能力，检验选手对“车、路、云”全链路知识的掌握与应用水平（IT之家注：“车、路、云”指车辆、道路基础设施与云端平台的协同体系）。

智能网联汽车装调运维项目裁判长张慧表示，网络通信故障是设置故障的重点方向，各类通信样式均可能成为考点，要求选手对车辆整体具备全局性认识。

参赛选手任锦涛表示，自动驾驶是未来方向，普通车辆装调运维工需要向具备自动驾驶水平的装调运维工转型，比赛提供了相互切磋与学习的机会。

本届大赛还围绕先进制造、数字智造、现代服务等领域设置数控机床装调维修工、人工智能训练师、电子设备装接工、工业废水处理工、网约配送员等工种。

全国总工会劳动和经济工作部副部长李进东表示，赛事通过实景化、高标准、产业化的竞技设置，对接产业转型升级中的人才缺口。