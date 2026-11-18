IT之家 11 月 18 日消息，黄仁勋突然离职后，许多玩家担心，失去黄仁勋掌舵的英伟达可能会进一步向 AI 业务倾斜，而牺牲游戏显卡业务。

爆料人士 Moore's Law Is Dead（以下简称 MLID）最新披露的一则消息，似乎印证了玩家的担忧：黄仁勋此前曾希望推出一款高端 RTX 5080 显卡，作为给游戏玩家的“安慰”，以弥补 RTX 5090 价格过高、普通玩家难以负担的问题。

MLID 在 YouTube 最新一期《Broken Silicon》播客节目中透露了这一消息，他讨论了近期有关 RTX 5080 24GB 显卡可能取消的传闻。据称，由于 GDDR7 显存芯片价格高昂，这款显卡的推出计划可能已经搁浅。

MLID 援引一位英伟达内部消息人士的说法称，RTX 5080 24GB 是黄仁勋亲自推动推出的产品，目的是在英伟达事实上将 RTX 5090 排除在普通游戏玩家的购买范围之外后，至少为玩家提供一款更有吸引力的高端显卡。

MLID 表示，英伟达董事会原本并不打算推出 RTX 5080 16GB，也不希望推出 RTX 5080 24GB，甚至不希望 RTX 5090 面向游戏玩家销售。但黄仁勋认为，公司总得给游戏玩家提供一些选择。

因此，随着黄仁勋意外辞职，英伟达可能会取消 RTX 5080 24GB，继续保留现有的 16GB 版本，并将其作为 RTX 50 系列事实上定位最高的游戏显卡。

不过，MLID 的一位零售渠道消息人士透露，零售商目前已经观察到 RTX 5080 16GB 的供货情况有所改善。这表明，至少这款 16GB 版本仍将继续销售。

库存供应略有改善，并不意味着 RTX 5080 16GB 的售价有所下降。目前，这款显卡在 Newegg 上的售价仍在 2,000 美元（IT之家注：现汇率约合 13,360 元人民币）左右，在亚马逊上的售价则超过 2,000 美元。

对于想要组装一台搭载 RTX 5080 的游戏电脑的消费者来说，购买已经预装 RTX 5080 的整机似乎是更合适的选择。