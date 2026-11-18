IT之家 11 月 18 日消息，据 IGN 报道，《GTA 6》发售之际，新西兰旅游局也来凑热闹了，专门向那些利用“新西兰大法”提前解锁游戏的玩家表示欢迎。

预计会有大量玩家利用 Xbox 的地区设置漏洞，提前玩上《GTA 6》。操作其实很简单，只需将主机的地区切换到新西兰，就能赶在其他地区之前进入游戏。毕竟，《GTA 6》虽然要等到各地当地时间午夜才正式解锁，但新西兰的午夜来得更早（北京时间 18 日 19 时）。

这项被玩家戏称为“新西兰大法”的技巧已经火到连新西兰官方都注意到了。新西兰旅游局不仅公开回应，还向那些暂时把游戏地区切换到新西兰、借此提前体验《GTA 6》的玩家发出了欢迎。

至少在今天接下来的几个小时里，这些玩家都能抢先进入游戏，暂时体验一把身处霍比特人与毛利战舞故乡的感觉。

新西兰旅游局在 Instagram 上写道：“率先迎来日出有什么好处？当然是也能率先玩上《GTA 6》！听说有不少人正打算用‘新西兰大法’加入我们。我们懂，也非常欢迎你们。”

IT之家从报道中获悉，这种地区切换方式本身没有安全风险，但并不是 Xbox 最初设计地区设置功能的用途。微软一直没有对此发表意见，预计也不会主动制止。

报道也提出，在与 PlayStation 争夺市场的过程中，微软“自然希望”尽可能争取优势，而《GTA 6》预计绝大多数销量都将来自 PlayStation 平台。

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