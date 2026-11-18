IT之家 11 月 18 日消息，《GTA 6》的 Metacritic 评分现已出炉，这款游戏不仅成为 2026 年评分最高的游戏，还追平了电子游戏史上的最高评分纪录。

如果查看 Metacritic 公布的“史上最佳游戏”榜单，就会发现几个熟悉的名字：任天堂和 Rockstar Games，具体来说就是《超级马力欧》《塞尔达传说》和《GTA》系列。

如今，《GTA 6》也加入了这一顶级阵营，与《GTA 4》和《GTA 5》一同跻身史上评分最高的游戏行列。

截至目前，《GTA 6》已经收获 114 家媒体的评测，Metacritic 综合评分高达 99 分。这不仅让它成为 2026 年评分最高的游戏，也追平了任天堂 N64 平台最初于 1998 年推出的《塞尔达传说：时之笛》，并列电子游戏史上评分最高的作品。

许多媒体给 Rockstar 的最新作品打出了满分，IGN、TechRadar Gaming、Edge 和 Game Informer 等媒体都给出了最高评价。截至目前，Metacritic 尚未收录任何将《GTA 6》评为“差评”的媒体评论，甚至连“褒贬不一”的评价也没有。

显然，Metacritic 的高分以及《GTA 6》入围 2026 年游戏大奖（The Game Awards）八项提名，对 Rockstar 来说只是锦上添花。

据分析人士估算，仅预购收入一项，《GTA 6》就已经为 Rockstar 带来了约 14.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 96.86 亿元人民币）的收入。如今，随着游戏在新西兰率先解锁，玩家开始陆续进入游戏，这一数字预计还将大幅增长。