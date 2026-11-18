IT之家 11 月 18 日消息，据外媒 TechSpot 今天（18 日）晚间报道，因屡次将普通物品误判为潜在威胁，美国宾夕法尼亚州亨普菲尔德地区高中最终决定停用 AI 武器探测系统。

该校高中是当地参与 Wi-AI 系统训练的多所学校之一。该系统由卡内基梅隆大学衍生企业 CurvePoint 开发，通过分析 Wi-Fi 信号探测人员是否藏有武器。

Wi-AI 在学校入口附近安装了名为 SensePods 的小型传感器，通过监测人员及随身物品对无线电波反射的影响，识别可能存在的武器。一旦发现符合武器特征的信号，系统便会通过短信、电子邮件或管理界面向工作人员报警。整个过程不需要摄像头。CurvePoint 还称，系统无需存储个人身份信息，就能追踪人员活动并统计人数。

试点期间，系统在学生进入教学楼后仍持续收集训练数据，却始终无法准确区分武器和学生日常携带的活页夹、金属水瓶、移动电源等物品，造成大量误报。

学校原本希望将系统识别准确率提高到 95%，使其有望成为主要安防设备。但学区总监马克 · 霍尔茨曼博士接受 WTAE 电视台第四频道采访时坦言：“我可以明确告诉你，准确率远远达不到 95%。”

CurvePoint 联合创始人兼 CEO 斯基普 · 史密斯解释称：“亨普菲尔德只是我们学校安防技术的测试和评估场所，并没有正式投入使用。我们仍在开发和评估这项技术，但暂时不提供正式部署服务，也没有可以公布的部署日期。”他认为，环境因素影响了 Wi-AI 的可靠性和识别结果的一致性。

据IT之家了解，由于项目并未正式全面启用，学区将收回购买探测设备支付的款项。