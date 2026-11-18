IT之家 11 月 18 日消息，《GTA 6》有一个令部分玩家意外的设定：任务完成后，无法重新游玩已经完成的任务。

这可能会让一些玩家感到惊讶，毕竟 Rockstar 直到上一代作品《GTA 5》中，都还保留着重玩任务的功能。但在《GTA 6》中，一旦玩家推进了剧情，就无法再回头重新体验之前的任务。IGN 的评测人员在超过 100 小时的游戏体验中，已经确认了这一点。

当然，玩家可以利用游戏提供的 15 个存档位来保存进度。但考虑到游戏中的任务数量远远超过存档位，玩家必须仔细考虑应该在什么时候、什么位置手动保存进度。

按照计算，玩家每完成约 6.6% 的游戏内容，就需要创建一个新的手动存档，才能充分利用全部 15 个存档位。

游戏当然也提供自动存档功能。当玩家被警察逮捕（Busted）或角色死亡（Wasted）时，自动存档可以帮助玩家保留进度。

此外，游戏中还会出现一些重要的剧情任务。玩家应该能够像在《GTA 5》中准备进行大型抢劫、《GTA：圣安地列斯》中迎来决战，或者《GTA：罪恶都市》中突袭黑帮头目豪宅之前一样，提前判断这些关键任务的到来，并考虑在开始任务前手动存档。

不过，与此前的作品相比，《GTA 6》似乎也让玩家更难触发任务失败。

《GTA 6》技术副总裁戴维 · 海因德（David Hynd）表示：“在这个项目中，开发团队采用了更加开放的设计理念。例如，我们非常希望减少玩家因为尝试不同玩法或探索其他可能性而导致任务失败的情况。同时，我们也希望鼓励玩家按照自己认为合适的方式，以及符合个人游戏风格的方式完成任务。”

这意味着，Rockstar 重新审视了传统游戏机制的运用方式和敌方 AI 的设计，并对任务及关卡设计进行了调整，让玩家能够通过“多种不同方式”完成游戏中的每一项任务。

海因德表示：“要让任务尽可能保持开放性，难度其实很大，尤其是在《GTA 6》这样规模庞大的游戏中。但我们认为，这种设计能够为玩家带来自由度和灵活性，一切努力都是值得的。”

他还指出，开发团队希望玩家能够在游戏过程中逐渐理解并运用世界运行的一些固定规则，同时也希望玩家在发现某些规则有时适用、有时却不适用时，能够感到惊喜。

IT之家注意到，在此前的《GTA》作品中，玩家可以随时找到并重新游玩已经完成的任何任务。以《GTA 5》为例，玩家只需进入故事模式，打开暂停菜单，依次选择“游戏”以及“重玩任务”，随后就能挑选想要重新体验的任务。

但《GTA 6》的游戏结构更加复杂，这也是 Rockstar 决定采用这种线性进度设计的原因。