IT之家 11 月 19 日消息，昨日（11 月 18 日）接受 Billboard 采访时，苹果 Apple Music 音乐全球创意总监赞恩 · 洛（Zane Lowe）透露，Apple Music Radio 目前每月活跃听众数量超过 5,000 万名，且用户规模仍在快速增长。

赞恩 · 洛表示 Apple Music Radio 平台把超过 6,500 位不同歌手或乐队的作品纳入了电台播放，其中过半为新人或新兴音乐人，约 3,300 位可能正处于发布首支单曲、首张 EP 或首张专辑的阶段。

对于 Apple Music Radio 取得的亮眼成绩，赞恩 · 洛认为很大程度上，归功于平台长期坚持“以人为主”的编辑策略。与许多依赖算法推荐和自动播放列表的流媒体平台不同，Apple Music Radio 更强调电台主持人、艺人访谈和音乐背后的故事，让听众在听歌之外获得语境与情感连接。

在人工智能日益介入内容生产的背景下，赞恩 · 洛明确表达了对“用提示词直接生成创意成果”的保留态度。他表示，创作过程本身具有不可替代的价值，技术应当服务于人的创造力。

IT之家查询公开资料，他于 2015 年从 BBC Radio 1 离职后加入苹果，主导打造了当时的 Beats 1 电台；Beats 1 后来整合并演变为今天的 Apple Music Radio。

赞恩 · 洛回忆称，他在加入 Apple Music 初期曾遭遇冷场：许多原本在 BBC Radio 1 建立联系的艺人尚未愿意参与这一未经市场验证的新平台。

这反而促使团队将资源投向新锐创作者，包括早期推广比莉 · 艾利什的《Ocean Eyes》、哈立德及 Bryson Tiller 等后来走红的音乐人。

赞恩 · 洛还表示，Apple Music 的核心并非单纯追求流量，更重要的是让艺人“感到被听见、被支持”，并通过专业编辑和真实交流帮助音乐找到合适的听众。