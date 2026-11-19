IT之家 11 月 19 日消息，要说《GTA 6》是一款现象级成功的游戏，应该没有人会反对。这款作品预计将打破《GTA 5》创造的商业纪录，同时在 Metacritic 评分网站上与《塞尔达传说：时之笛》并列历史评分最高的游戏。

然而即便如此，参与开发这款游戏的许多 Rockstar 员工，如今仍然担心自己可能失去工作。

IT之家注意到，Rockstar 动画程序员内斯托尔 · 乌里亚特（Nestor Uriart）近日在英国《卫报》撰文，支持本月举行的 Rockstar Games 全体英国员工工会认证投票。他认为，成立工会是保障员工工作岗位的关键。

《战地 6》以及该游戏商业表现成功后仍然发生的裁员事件，已经一次又一次地表明：对于上市公司旗下的游戏工作室而言，无论游戏销量多高、评价多好，在决定是否大规模裁员时，股东利益往往才是更重要的考量。

按理说，参与开发史上规模最大的游戏之一，应该能让员工获得一定的工作保障，但 Rockstar 的情况显然并非如此。

乌里亚特写道：“像这样一款游戏发售所带来的成功与喜悦，确实令人振奋。但游戏行业从业者也早已习惯了随之而来的其他后果，而且这些后果并不那么令人愉快：游戏发售前的高强度加班，以及发售后的大规模裁员。”

他认为，成立工会也有助于解决 Rockstar 过去曾遭遇的有关加班文化的争议。他表示：“有了强大的工会，我们就能确保这种工作模式不会卷土重来。我们已经看到公司开始提供部分加班报酬，现在还希望继续推动行业进步，确保从业者付出的每一个工作小时都能得到相应报酬。”

乌里亚特表示，目前没有任何迹象表明 Rockstar 即将裁员，但员工很难不担心公司的未来走向。

他指出，整个游戏行业的工作室都在大幅缩减员工规模。据估计，过去两年间，全球游戏行业已经有约 2.4 万个工作岗位被裁撤。

“这充分说明了游戏行业目前的处境：即便我和同事们正在参与开发史上规模最大的游戏，也依然担心自己会被裁员。现实是，在组织起来之前，整个行业的员工面对一波又一波席卷而来的裁员浪潮，几乎没有反抗的能力。”

《GTA 6》才刚刚发售，目前还无法准确判断这款游戏最终能取得多大的商业成功。可以确定的是，其已经成为 PlayStation 和 Xbox 商店历史上预购量最高的游戏。

不过，随着游戏开发工作逐渐转向发售后的维护与内容支持，参与项目的开发者担心团队规模缩减，也并非没有道理。即便打造出一款可能创造历史销售纪录的游戏，也未必能让开发者获得稳定的工作保障。