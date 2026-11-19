IT之家 11 月 19 日消息，《侠盗猎车手 Ⅵ》（GTA 6）解禁后，有玩家发现 R 星取消了该系列延续多年的一项玩法：玩家无法再在街头招揽性工作者并付费购买相关服务。

为此，Rockstar Games 向游戏媒体 Shacknews 解释称，这一调整主要是为了配合游戏的核心故事和人物关系，并非出于外界猜测的其他原因。

Rockstar 表示：“《GTA 6》讲述的是一对陷入困境、亡命天涯的情侣的故事。虽然我们继承了此前《GTA》系列作品中的许多内容，但在《GTA 6》中加入的所有元素，都服务于我们希望讲述的故事，以及希望进一步扩展的游戏系统，例如通缉系统、广播电台、抢劫和汽车盗窃。”

Rockstar 还表示，此前系列作品中的许多内容并未出现在《GTA 6》中，保留下来的元素则是为了配合玩家体验 Jason 和 Lucia 故事时希望强调的情感与人物动机。

在此前的《GTA》作品中，玩家可以驾驶车辆在街头寻找性工作者，付费购买相关服务。这项经典玩法最早出现在 2001 年推出的《GTA 3》中，此后成为系列长期保留的特色之一（IT之家注：延续超 25 年）。

此次《GTA 6》取消了这项设计，但并未完全移除游戏中的娱乐内容。玩家仍然可以前往脱衣舞俱乐部，甚至可以与伴侣 Jason 和 Lucia 一起前往相关场所。不过，玩家无法再像此前作品那样，通过街头互动招揽性工作者。

与《GTA 5》相比，《GTA 6》更加重视两名主角之间的关系。前作采用 Michael、Franklin 和 Trevor 三名主角各自展开故事的设计，而新作则围绕 Jason 和 Lucia 这对情侣展开，人物关系也成为游戏叙事的重要组成部分。

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