英伟达的全员大会快结束时，现场响起了汤姆 · 佩蒂的《I Won’t Back Down》，中文通常译作《我绝不退缩》。

临时 CEO 科莱特 · 克雷斯刚刚讲完一个故事。她曾陪儿子观看佛罗里达大学的橄榄球比赛，每到第三节，球场里约 9 万名观众会站起来，齐声歌唱。她对员工说，英伟达也会再次听到那首歌，“我相信你们每个人都会一起唱响它”。

凤凰网科技独家获悉，黄仁勋的女儿麦迪逊 · 黄（Madison Huang）也出现在这场大会上。直播镜头几次给到她本人特写，画面中“她看起来是高兴的，还进行了鼓掌”。

当地时间 11 月 18 日上午，英伟达在加州圣克拉拉总部召开全员大会，线下会议与微软 Teams 直播同时进行，全程近一小时。

这是黄仁勋辞职后，公司第一次面对全体员工。过去 33 年，这类会议通常由黄仁勋亲自主持，员工可以直接向他提问。这一次，站在台上的是克雷斯，惯常的现场问答环节没有保留。

员工们都十分关心这次大会内容，不少人直接蹲守直播，由于这次问答环节没有保留，公司提前收集了问题，核心聚焦于两个议题：涨薪留人、董事会要有更透明的制度。

现场问答被取消，提前收集了 700 个问题，发钱是关键

克雷斯没有绕开员工最关心的事。

据 WIRED 报道，会前员工提交了约 700 个问题，出现最多的是薪酬，排在第二位的是董事会决策透明度。会议开始几分钟后，克雷斯便宣布，原定明年实施的加薪和额外股权激励提前到今年 12 月发放。

一位英伟达员工告诉凤凰网科技，年度考核在内部称为“focal”，由于“focal”提前了，所以给员工发的 refresh 股票也提前了。所谓 refresh，主要指的是科技公司员工薪酬里的 equity refresh / RSU refresher：即在入职时授予的股权激励之外，公司后来再追加授予一批限制性股票单位（RSU）。

“我们今天最想做的事情，就是照顾好这里的每一位员工，确保大家对公司充满信心，无需为自己的薪酬担忧。”克雷斯称。

这笔钱发得不仅更早，也比平时更有针对性。过去，英伟达员工的收入与公司股票深度绑定，过去一个月的动荡已经不只影响创始人的职位，也影响员工的账面资产。据统计，英伟达市值从今年接近 6 万亿美元的高点降至 3.64 万亿美元，缩水超过 2 万亿美元。

克雷斯曾在财报电话会上承认，稳定员工队伍可能是管理层眼下最重要的工作。

一位英伟达员工曾在黄仁勋辞职之际向凤凰网科技表达过担忧，“每天醒来天塌一次，一看股票已经砸手里了”，这位员工曾感慨股票在 240 美元高点时未卖，此后就一直下跌，目前已跌至 150 美元，意味其账面损失跌幅已近四成。

钱财之外，感情则是另一重因素。员工对黄仁勋的感情深厚，他们分别从不同层面努力，通过表达感情希望迎回黄仁勋。

凤凰网科技了解到，有美区员工发起请愿，后引发轰动关注。即便是没有做出壮举的员工，也在小范围讨论与筹谋，是否有机会助力黄仁勋复职。还有资深员工致信董事会，警告公司可能因此失去“不可替代的人才”。

但多位员工都向凤凰网科技表达了类似的担忧，他们觉得这些请愿或许都无济于事。一来，请愿都是个人行为没有任何约束力，二来，他们不希望黄仁勋离开的声音，早在黄仁勋正式辞职前就开始表达，但董事会依旧完全无视了他们观点。

董事会再次重申，不找“黄仁勋的克隆人”

董事会主席哈维 · 琼斯在会上重申，董事会一致接受黄仁勋的辞呈，无意恢复其 CEO 职务。琼斯提到，黄仁勋离职不仅涉及个人行为违反公司规范，也与他在事件处理过程中“缺乏坦诚”有关。

琼斯 2004 年加入英伟达董事会，与黄仁勋共事多年。他承认，私人友谊让这次决定格外艰难，也肯定黄仁勋对公司的贡献。但他也把话说得很清楚：“我们不会找到一个黄仁勋的克隆人。”

英伟达已经聘请海德思哲启动全球遴选，同时考察内部和外部候选人，并委托 Wachtell Lipton 律师事务所展开独立调查。琼斯说，董事会不会为了尽快结束过渡期而降低标准，下一任 CEO 需要具备技术工程经验、战略思维、领导能力，也要与公司的文化契合。

另一位联合创始人克里斯 · 马拉科夫斯基谈到了文化。他回忆，创业初期，三位创始人并不相信印在海报上的口号，真正留下来的，是最高标准、智识上的诚实、持续创新和坦诚沟通。说到过去一周发生的事情，他一度哽咽。最后，他告诉员工：“我们会没事的。”

业务高管随后依次出面。伊恩 · 巴克表示，未来几代 AI 芯片的设计和制造路线图不会受影响；德怀特 · 迪尔克斯称，公司将继续支持开放模型，并推进以 129 亿美元收购 Hugging Face 的交易；管理层还强调，与台积电等供应商的合作保持稳定，12 月的华盛顿大会照常举行，只是原本由黄仁勋承担的主题演讲，将改由多位高管分担，从大会发出的预告来看，伊恩 · 巴克可能是最重要的技术主讲人。

财报显示，英伟达最新财季营收 1158.44 亿美元，同比增长 103%；数据中心收入 1076 亿美元，同比增长 110%；下一财季营收指引达到 1300 亿美元，高于市场预期。AI 芯片需求仍然旺盛，客户和供应商也没有在公开表态中退缩。

但这份财报无法证明，没有黄仁勋的英伟达依然能够做出同样的判断与走势。

过去 33 年，黄仁勋不只是 CEO。CUDA 生态、数据中心扩张、AI 基础设施，这些决定都来自他对技术方向的长期押注。公司内部长期保持扁平结构，数十名高管直接向他汇报，许多客户关系也由他亲自维护。现在，路线图可以照常执行，订单可以继续交付，真正难的是下一次转向：当一项技术还没有大客户订单，研发却必须提前数年启动，谁来决定投入，谁又愿意承担判断错误的代价？

这也是英伟达最难的时刻。业务越强，组织对新领导者的要求就越高；员工越怀念创始人，董事会越需要证明，自己的决定不是仓促切割。管理层可以在一场会上公布加薪、重申路线图，也可以播放一首鼓舞人心的歌，却无法在 50 分钟里重建另一个黄仁勋。

董事会的表态虽然保留了程序上的余地，实际已经划出一条清晰的界线：老黄不会以 CEO 身份回来，那个由他主持全场、回答员工提问、替公司作出关键判断的时代，也一去不复返了。