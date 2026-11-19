IT之家 11 月 19 日消息，谷歌母公司 Alphabet 董事长约翰 · 轩尼诗（John Hennessy）表示，寻找英伟达前首席执行官黄仁勋的继任者将是一项艰巨任务，但合适的人选最终会出现。

当地时间 17 日，轩尼诗在美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的斯坦福大学接受《首尔经济日报》采访时表示：“我能给董事会的建议，就是再找一位优秀的 CEO。”他补充说：“找一个像黄仁勋一样出色的人就够了。”

轩尼诗表示：“从公司公布的财报来看，目前经营状况非常好。公司只需要继续保持这样的表现。”

当被问及是否已经有特别合适的候选人时，轩尼诗表示目前没有具体人选。不过，他指出：“问题在于，能否从公司外部找到一位愿意接任的人选。我也希望公司内部有人能够获得晋升机会。”

轩尼诗评价道：“黄仁勋确实非常出色。不过，任何公司都可能遇到这样的情况。”他强调，企业必须具备应对管理层变动的能力，并在变化中继续发展。

“找到一位像黄仁勋这样的人会很有挑战性，但并非不可能。”他说。

据IT之家了解，轩尼诗是一名计算机科学家，曾担任斯坦福大学校长。2018 年 2 月，埃里克 · 施密特（Eric Schmidt）卸任后，他开始担任 Alphabet 董事会主席。

此前，英伟达长期由黄仁勋主导公司事务，并未设置董事会主席一职。此次风波发生后，公司才转向设置董事会主席的治理架构。

同一天，轩尼诗还在斯坦福大学举行的 ASI City Forum 论坛上，与 ASI Foundry 董事长李吉米（Jimmy Lee）展开对话，重点谈及韩国与美国在人工智能领域的合作关系。

轩尼诗强调，韩美人工智能产业联盟必须保持稳固。他表示：“没有下一代芯片，就没有人工智能。这一联盟必须继续保持强大。”

他还指出，随着全球已经形成一个紧密相连的供应链体系，各方应尽可能将更多基础设施和产业基础布局在盟友国家。