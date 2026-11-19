IT之家 11 月 19 日消息，据《商业内幕》今天（19 日）清晨报道，英伟达员工早已习惯每天收到大量邮件，而前 CEO 黄仁勋更是以每天阅读数千封邮件闻名，一旦发现问题，还会直接参与邮件讨论。

根据英伟达 GPU 工程高级副总裁乔纳 · 阿尔本在内部会议上的发言，黄仁勋离任后，公司将保留这一传统。

据IT之家了解，英伟达有一项名为 T5T 的邮件制度，意为“最重要的五件事（Top 5 Things）”，也是公司文化的重要组成部分。员工需要通过邮件向其他团队和高管广泛分享自己的工作进展、关注的问题以及遇到的困难，以减少管理层级带来的沟通障碍，让公司日常运营更加透明。

在当地时间 18 日的会议上，阿尔本谈到了黄仁勋离任后如何延续内部协作，维持他所说的“极致协同设计”。

阿尔本认为，T5T 邮件对于帮助各团队及时发现公司内部被忽视的问题至关重要：“通过这种方式，所有关心某个问题的人都能参与沟通，我们也能及时察觉哪里出了差错。这项制度非常重要，我们必须继续把它做好。”

英伟达新管理层还在全员大会上安抚员工，试图消除黄仁勋突然离职引发的担忧。考虑到员工流失风险，管理层同时宣布，将提前实施加薪和股权奖励计划。