IT之家 11 月 19 日消息，CNBC 最新报道称美国当地时间 11 月 18 日星期三，英伟达召开了创始人黄仁勋辞职后的首次全体员工大会。临时首席执行官科莱特 · 克雷斯向员工表示“[告别黄仁勋时代]，让我们继续前进”，并提及加薪。

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这场会议持续约一小时，采取现场会议与线上直播相结合的方式，多名核心高管出席。克雷斯还回顾了公司最新财报，称其为“出色的一个季度”。

在本次全体员工会议上，克雷斯表示为了缓解管理层变动带来的不安，公司承诺将在 12 月为员工加薪，并提供额外股权激励，较正常年度薪酬调整周期提前数月。

一名与会者称，会场内不少员工希望他重新掌舵；近日也有员工在社交平台公开表达支持。据报道，一名高级员工致信董事会，警告若不考虑让黄仁勋复职，公司可能流失“不可替代的人才”。

围绕外界关注的接班问题，董事会主席哈维 · 琼斯重申，黄仁勋不会重返 CEO 岗位，公司正在寻找新的掌舵者。

克雷斯在会上强调，公司使命不会改变，会议最终在歌曲《我绝不退缩》中结束。对此彭博社认为英伟达正以薪酬承诺稳定员工，从而推动领导层过渡。