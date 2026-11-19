IT之家 11 月 19 日消息，行业媒体 Digitimes 今天（11 月 19 日）发布博文，报道称在最新财报电话会议上，针对“换帅是否会打乱 AI 芯片供货”疑虑，英伟达临时首席执行官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）表示，公司业务照常开展。

在黄仁勋辞职后英伟达举行的首次财报电话会议上，克雷斯强调英伟达公司未来产品开发与推出节奏保持不变。她表示公司运营表现、业务展望及产品规划尚未因管理层变动受到明显影响，市场需求仍保持积极，并预估短期内对 AI 芯片供应链的冲击有限。

IT之家援引博文介绍，针对领导层变化是否会打乱新品推出和客户交付问题，克雷斯称公司业务照常开展，并获得客户及供应商支持；最新业绩指引也显示，管理层变动尚未拖慢产品路线图，也没有削弱市场需求。

市场研究机构 IDC 认为，未来几个季度的大客户采购承诺和供应安排已提前确定，云厂商对 AI 算力的需求仍超过供应，短期内大规模暂停采购或更换供应商的可能性不高。相比人事变化，存储、芯片封装及电力等瓶颈，仍是限制 AI 基础设施扩张速度的现实因素。

IDC 指出“短期冲击有限”不等于长期没有风险，接下来两到四个季度，需要观察产品迭代、合作伙伴承诺及客户供货安排能否持续兑现。

此外该媒体指出奇鋐、健策、双鸿三家散热厂商看好后续业务，增长动力不仅来自图形处理器（GPU），也包括面向特定任务设计的专用芯片（ASIC）服务器。双鸿董事长林育申指出，服务器正变得越来越热。

随着更多高功耗芯片进入服务器，有限空间内需要排出的热量也随之增加。已有行业报道指出，在高密度计算场景下，传统风冷面临挑战，利用液体带走热量的液冷方案，其成本与性能优势逐渐显现。