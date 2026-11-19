IT之家 11 月 19 日消息，阿里巴巴今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）上半年（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）及第二财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：
营业总收入：5404.72 亿元，同比增长 9%
毛利润：2059.00 亿元，同比下降 1.12%
毛利率：38.10%，同比下降 3.93 个百分点
经营利润：442.77 亿元，同比增长 10%
归属于普通股股东的净利润：750.72 亿元，同比增长 17%
Non-GAAP 净利润：406.24 亿元，同比下降 7%
经营活动现金流：386.35 亿元，同比增长 26%
自由现金流：-791.42 亿元，上年同期为-406.55 亿元
基本每股收益：3.97 元，同比增长约 15%
摊薄每股收益：3.74 元，同比增长 12%
资产负债率：42.04%，较 2026 年 3 月末提高约 1.02 个百分点
营业收入：2715.19 亿元，同比增长 10%
毛利润：1030.43 亿元，同比增长 6.21%
毛利率：37.95%，同比下降 1.20 个百分点
经营利润：291.16 亿元，同比增长 443%
归属于普通股股东的净利润：645.35 亿元，同比增长 207%
Non-GAAP 净利润：199.09 亿元，同比增长 92%
经营活动现金流：156.90 亿元，同比增长 55%
自由现金流：-344.72 亿元，上年同期为-218.40 亿元
基本每股收益：3.37 元，同比增长约 198%
摊薄每股收益：3.24 元，同比增长 196%
资产负债率：42.04%，为 2026 年 9 月末数据
2027 财年上半年
2027 财年第二财季
AI 解读
本次 2027 财年上半年业绩，收入小幅超出市场一致预期，但 Non-GAAP 净利润低于市场一致预期，整体呈现营收端超预期、利润端受 AI 资本开支拖累不及预期的格局。
公司概况与核心业务
阿里巴巴集团控股有限公司（港股代码 9988，美股代码 BABA）是一家聚焦 AI+ 云及商业的全球科技公司，依托全栈 AI 能力与服务，从应用到算力基础设施，为消费者及企业客户提供支持；核心业务涵盖阿里巴巴电商集团（中国电商、中国即时零售、国际电商、全球批发）、AI 云与算力服务、AI 实验室与应用以及高德、阿里健康等其他业务板块。
本期财报亮点（2027 财年上半年）
收入端稳健增长：上半年收入 5404.72 亿元，同比增长 9%，其中 AI 云与算力服务收入同比增长 49%，中国即时零售业务收入同比增长 32%，成为核心增长引擎。
盈利结构分化：归属于普通股股东的净利润 750.72 亿元，同比增长 17%；Non-GAAP 净利润 406.24 亿元，同比下降 7%，主要受 AI 基础设施投入加大、商誉减值及欧盟相关罚款拨备拖累。
现金流承压：上半年经营活动现金流净额 386.35 亿元，同比增长 26%；自由现金流为净流出 791.42 亿元，上年同期为净流出 406.55 亿元，主要因云基础设施资本开支大幅增加。
资本开支大幅提升：上半年资本性支出 1181.55 亿元，同比大幅增长，用于扩充算力规模、支撑 AI 智能体相关的 CPU 算力需求。
下一财季及未来展望
管理层表示将继续审慎根据市场情况投入 AI 建设，注重提升资本回报率，并致力于尽早实现自由现金流转正；平头哥新一代训推一体 AI 芯片真武 V900 计划于 2027 年第一季度上市，将进一步夯实自研算力底座；同时持续推动淘宝闪购减亏，目标即时零售业务在 2029 财年实现整体盈利。
估值与投资价值
当前公司估值处于历史相对低位，AI 云业务高速增长、电商业务减亏改善是核心看点，但短期资本开支高企、自由现金流转负是主要压制因素，后续需持续跟踪云业务利润率提升节奏、即时零售减亏进度以及 AI 投入的回报兑现情况。
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