IT之家 11 月 19 日消息，阿里巴巴今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）上半年（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）及第二财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

AI 解读

本次 2027 财年上半年业绩，收入小幅超出市场一致预期，但 Non-GAAP 净利润低于市场一致预期，整体呈现营收端超预期、利润端受 AI 资本开支拖累不及预期的格局。

公司概况与核心业务

阿里巴巴集团控股有限公司（港股代码 9988，美股代码 BABA）是一家聚焦 AI+ 云及商业的全球科技公司，依托全栈 AI 能力与服务，从应用到算力基础设施，为消费者及企业客户提供支持；核心业务涵盖阿里巴巴电商集团（中国电商、中国即时零售、国际电商、全球批发）、AI 云与算力服务、AI 实验室与应用以及高德、阿里健康等其他业务板块。

本期财报亮点（2027 财年上半年）

收入端稳健增长 ：上半年收入 5404.72 亿元，同比增长 9%，其中 AI 云与算力服务收入同比增长 49%，中国即时零售业务收入同比增长 32%，成为核心增长引擎。

盈利结构分化 ：归属于普通股股东的净利润 750.72 亿元，同比增长 17%；Non-GAAP 净利润 406.24 亿元，同比下降 7%，主要受 AI 基础设施投入加大、商誉减值及欧盟相关罚款拨备拖累。

现金流承压 ：上半年经营活动现金流净额 386.35 亿元，同比增长 26%；自由现金流为净流出 791.42 亿元，上年同期为净流出 406.55 亿元，主要因云基础设施资本开支大幅增加。

资本开支大幅提升：上半年资本性支出 1181.55 亿元，同比大幅增长，用于扩充算力规模、支撑 AI 智能体相关的 CPU 算力需求。

下一财季及未来展望

管理层表示将继续审慎根据市场情况投入 AI 建设，注重提升资本回报率，并致力于尽早实现自由现金流转正；平头哥新一代训推一体 AI 芯片真武 V900 计划于 2027 年第一季度上市，将进一步夯实自研算力底座；同时持续推动淘宝闪购减亏，目标即时零售业务在 2029 财年实现整体盈利。

估值与投资价值

当前公司估值处于历史相对低位，AI 云业务高速增长、电商业务减亏改善是核心看点，但短期资本开支高企、自由现金流转负是主要压制因素，后续需持续跟踪云业务利润率提升节奏、即时零售减亏进度以及 AI 投入的回报兑现情况。