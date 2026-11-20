IT之家 11 月 20 日消息，科技媒体 cultofmac 昨日（11 月 19 日）发布博文，报道称在 watchOS 27.3 Beta 开发者预览版中，苹果扩充 Siri Modular 表盘，目前样式总数达到 5 种。

Siri Modular 表盘最初随 watchOS 27 登陆 Apple Watch，核心卖点是在表盘上直接提供语音助手入口。用户可根据需要，在时钟大小、快捷键数量和智能堆栈小组件之间自由搭配。

Siri Modular 表盘此前 3 种样式

在 watchOS 27.3 开发者预览版中，苹果为 Siri Modular 表盘带来以下 2 种新样式：

大时钟样式 ：采用醒目的大号数字时钟，优先突出时间显示，同时保留 Siri 三键模块。

紧凑时钟 + 智能堆栈样式：时钟更小，腾出空间显示智能堆栈小组件，例如日程、天气等信息，并同样提供 Siri 快捷入口。

两者新样式围绕一个药丸形三键 Siri 模块设计，可一键进入 Siri 对话、调用 Siri AI，或打开“Siri 回顾”（Siri Recap）。IT之家附上相关截图如下：

新快捷键还支持联动 watchOS 27.3 的“音频智能”功能。Apple Watch Series 12 和 Apple Watch Ultra 4 用户届时将获得 Siri Recap 和 Live Rewind：前者可生成对话要点摘要，除非用户主动保存，否则 7 天后自动删除；后者则能显示最近 15 秒语音的文字片段。