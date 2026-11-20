IT之家 11 月 20 日消息，苹果于当地时间 11 月 19 日向公测版用户推送了 iOS / iPadOS 27.3 和 macOS 27.3 Beta 2，以及 tvOS 27.3 和 watchOS 27.3 的 Beta 2。

据 9to5Mac 和 MacRumors 报道，此次更新延续了苹果在新一代操作系统中对 Siri AI、Safari 浏览器及系统隐私权限管理的调整。

macOS 27.3 Beta 2 公测版的版本号为 26C5047e，与此前发布的开发者预览版 Beta 2 一致。此次更新的重点之一是新增针对完全磁盘访问权限（Full Disk Access）和自动化工具的隐私控制选项，同时扩大 Apple Intelligence 在中国市场的可用性。

在此前发布的 macOS 27.3 Beta 1 中，苹果已经加入 Safari 垂直标签页和自适应深色模式，并为 Mac 引入原生实时活动（Live Activities）支持。此外，系统还增加了 Quick Look 对 Markdown 文件的渲染支持，以及针对通过 iCloud 链接分享潜在有害内容的额外检查机制。

Siri AI 也是此次系统更新的重点。macOS 27.3 扩展了 Siri 在信息、音乐、日历、照片和提醒事项等苹果自有应用中的操作能力，同时支持管理文件和文件夹。苹果还为第三方开发者提供了新的开发工具，允许他们通过基于 Markdown 的指令构建更深入的 Siri AI 集成。

语言支持方面，Siri AI 此前已在 macOS 27.3 Beta 1 中新增对繁体中文、挪威语、土耳其语和越南语的支持。

苹果目前尚未公布 27.3 系统正式版的具体发布日期。MacRumors 预计，相关系统更新有望于 12 月正式推出。IT之家后续将保持关注。

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