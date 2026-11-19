IT之家 11 月 19 日消息，此前有消息称，《GTA 6》在玩家通关主线剧情之前无法使用作弊码。不仅如此，启用作弊码还会锁定剧情进度，并关闭游戏存档功能。这意味着，玩家只能通过作弊码短暂体验一番疯狂犯罪的乐趣，随后就必须回归正常游戏流程。这一改动让部分玩家颇有微词。

不过，对于希望降低游戏难度、又不想偏离开发团队原本设计体验的玩家来说，还有一个好消息：《GTA 6》实际上提供了两个设置，可以让游戏变得更加容易。

据IT之家了解，玩家只需打开游戏设置菜单，进入“Gameplay”（游戏玩法）选项，就能找到“Accessible Combat”（无障碍战斗）和“Reduced Vehicle Damage”（降低车辆损伤）两个开关。开启这两项功能后，游戏中一些难度较高的环节就会变得容易应对。

其中，“无障碍战斗”会降低敌人的生命值，同时减少敌人对玩家角色造成的伤害，效果类似传统游戏中的难度调节选项。

“降低车辆损伤”则会减少玩家车辆受到的伤害，让车辆拥有更强的耐久能力。这项设置适用于枪击、环境因素以及碰撞造成的损伤。

不过，Rockstar 对启用这两项设置的玩家也给出了提醒。游戏会弹出提示，称这些调整将“显著改变游戏的平衡性和体验”。

经过实际体验可以发现，这两项设置虽然远称不上真正的“无敌模式”，但开启后确实能明显降低游戏难度。杰森和露西亚在遭受近战攻击或枪击时能够承受更多伤害。即使驾驶杰森那辆破旧不堪的皮卡，也需要刻意制造碰撞，才能让车辆达到轻微冒烟的受损状态。

当然，实际效果可能因玩家的游戏方式而有所不同，但就目前的体验来看，这两项设置确实能够让《GTA 6》变得更加容易。

考虑到使用作弊码会导致成就解锁和游戏进度受到限制，如果玩家希望更顺利地体验主线剧情，不妨考虑启用这两项设置。

除了上述两项功能，游戏还提供了另外 23 项游戏玩法无障碍选项、12 项显示选项、70 项用户界面选项、24 项摄像机选项以及 14 项音频选项。

Rockstar 用户界面副总监萨姆 · 格罗塞特（Sam Grosset）此前在向 Eurogamer 提供的资料中表示：“我们致力于为每一位玩家打造包容、直观且沉浸感十足的游戏体验。无障碍设计从开发之初就已纳入考虑范围，为不同需求的玩家进行设计，也能帮助我们为所有人打造更好的游戏。”

他还表示，团队希望《GTA 6》中的每位玩家都能按照自己的喜好体验游戏。无论是选择更大的字体、采用更简洁的屏幕显示方式，还是调整冲刺操作的控制方式，玩家都可以根据自身需求进行选择。

此外，Rockstar 此前还透露，《GTA 6》的任务设计变得更加开放，玩家有更多机会按照自己的方式完成目标，任务也因此变得“更难失败”。游戏还支持多个存档文件以及任务重玩功能。