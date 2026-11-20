IT之家 11 月 20 日消息，知名《GTA 6》爆料者 Cyberleek（昵称“大葱哥”）再度现身，声称已经掌握《侠盗猎车手 6》（GTA 6）的完整 Xbox 游戏文件，并开始通过 BT 网络进行分发。

与此同时，Cyberleek 网站上出现了名为“XBOX BUILD 1.0.2.1 (NOV 2026)”的下载项目，文件总量约为 209GB。不过，他所放出的文件中暂时缺少启动游戏所必需的主程序文件（.exe）。

Cyberleek 声称，此次泄露的是 Xbox 版本，而非此前外界关注的 PC 版本，文件体积约为 209GB。不过，压缩包中缺少主程序文件，因此即使获得其他游戏文件也无法直接启动游戏。

对于缺失的文件，Cyberleek 表示，将在 11 月 23 日倒计时结束后公开；如果其发行的 CYBERLEEK 加密代币市值提前达到 1,500 万美元（IT之家注：现汇率约合 1 亿元人民币），也会立即释放该文件。此前，Cyberleek 曾将目标设定为 3000 万美元，此次将门槛下调了一半。

Cyberleek 还声称，社区有望在一周内通过模拟运行的方式让 Xbox 版本在 PC 上运行，并实现超过 30 FPS 的帧率。如果 Xbox 版本无法成功运行，该组织还表示可能尝试获取 PS5 版本的游戏文件。

IT之家提醒：目前尚无独立证据能够确认这批约 209GB 的文件确实来自《GTA 6》，其完整性和真实性也未得到证实。VGC 等媒体确认了 Cyberleek 网站上相关下载项目的存在，但并未验证实际文件内容。Rockstar Games 和母公司 Take-Two Interactive 尚未就此次事件作出公开回应。