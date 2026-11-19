IT之家 11 月 19 日消息，如今的互联网早已与《GTA 5》发售时大不相同，这也是 Rockstar Games 没有在《GTA 6》中延续前作虚拟网站设计的原因之一。

在《GTA 5》中，玩家可以访问 Lifeinvadder、Bleeter 和 Eyefind 等虚构网站，体验 Rockstar 对现实互联网的讽刺。而在《GTA 6》中，这些网站已经被 BuckMe、Scooter Bros 和 WhatUp 等手机应用取代。Rockstar 给出的理由很简单：智能手机应用更符合当下的使用习惯。

Rockstar North 负责人罗布 · 纳尔逊（Rob Nelson）在接受《Kotaku》采访时表示：“我们觉得没有必要继续保留网站。我们确实希望将重点放在手机应用上，并围绕这些应用展开设计。”

尽管《GTA 6》中的部分应用与前作虚拟网站的功能相似，但纳尔逊表示，开发团队不希望玩家因为盯着屏幕而忽略游戏中精心打造的开放世界。

这一设计思路还涉及游戏的经济系统。Rockstar 希望玩家能够真正感受到金钱的价值，并见证杰森（Jason）和露西亚（Lucia）的成长历程：两人从抢劫当铺起步，逐渐发展到策划大型银行劫案。

纳尔逊解释说：“他们并不需要通过网站购买大量东西，你明白我的意思吧？因此，游戏中的一切都能随着剧情自然发展。”他同时表示，未来不排除重新引入网站。

IT之家注意到，纳尔逊还回忆了团队讨论是否保留网站时的一段经历。他曾向负责二维美术和用户界面的斯图 · 佩特里（Stu Petri）询问网站设计，对方反问：“为什么要做网站？你到底需要它来干什么？”这番话也让团队最终决定不再沿用前作的设计。

Rockstar 此前向媒体提供的评测资料中，该工作室用户界面副总监萨姆 · 格罗塞特（Sam Grosset）也介绍了手机应用的设计思路。他表示，团队在应用的交互方式上下了很大功夫，力求让手机操作自然融入玩家的游戏习惯，尽可能发挥其作用。

格罗塞特表示：“我们确保用户界面能够成为游戏世界的自然延伸，在不打断游戏过程、不破坏沉浸感的前提下为玩家提供支持，除非某些情况下确实有必要打断。用户界面应该与游戏相辅相成，并适应不同场景的需求。”

他还指出，将手机设计为玩家可以直接拿在手中操作，是整个界面系统的一项重大调整。这种设计能够让玩家更好地代入杰森或露西亚的角色，也有助于让玩家始终沉浸在游戏世界中。

为了让这些手机应用以及整体用户体验和用户界面的品质达到游戏本身的制作水准，Rockstar 不断提高标准、重新审视既有设计、探索新的可能性，并通过严格测试和反复迭代完善产品。