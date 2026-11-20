IT之家 11 月 20 日消息，当地时间 11 月 19 日，PHP 项目团队发布 8.5.13 安全更新，共修复 18 个 CVE 漏洞，其中 4 个可导致远程代码执行。

据介绍，其 HTTP、FTP 流包装器存在一项可能导致 HTTPS、FTPS 请求意外降级为明文传输的安全漏洞，编号为 CVE-2026-128064，CVSS 4.0 评分为 8.2 分（高危）。

根据 PHP 官方公告，该问题源于 URL Scheme 的大小写处理不一致：流包装器识别协议名称时不区分大小写，但启用 TLS 时却只检查固定位置的小写字母 s。因此，HTTPS://、httpS:// 和 FTPS:// 等写法可能绕过预期的加密传输。

这意味着，问题并不局限于直接传入的 URL。如果 PHP 应用通过 file_get_contents ()、fopen () 等流函数发起请求，或者自动跟随 HTTP 重定向，也可能触发漏洞。例如，服务器收到正常的 HTTPS 请求后，若对方通过 HTTP 307 重定向将请求指向 HTTPS:// 地址，原本保留的 POST 请求体和认证信息也可能在未加密的连接中传输。

根据 PHP 官方公告，攻击者需要具备观察相关网络流量的条件，才能获取泄露的数据。潜在暴露的信息包括 Basic 认证凭据、Bearer Token、Cookie、敏感 POST 数据、FTP 登录凭据以及传输的文件内容。

PHP 官方公告指出，根据代码检查结果，应用直接传入大小写混合协议名称的情况，从 PHP 5.2.0 开始就受到影响；通过重定向跳转到此类地址的情况，则可以追溯至 PHP 4.3.0。这意味着相关代码问题已经存在近 20 年。

PHP 项目团队已于 11 月 19 日发布安全更新，修复版本包括 PHP 8.2.36、8.3.37、8.4.28、8.5.13 和 8.6.0。

IT之家注：对于仍在使用 PHP 8.1 及更早版本的用户，由于这些分支已经结束上游生命周期，PHP 项目不会再提供相应的常规安全修复。

作为临时缓解措施，建议在将 URL 交给流函数之前，将 HTTPS、FTPS 等协议名称统一转换为小写；如果允许自动跟随 HTTP 重定向，还应逐一验证并规范化重定向目标，仅处理初始 URL 并不足以规避风险。