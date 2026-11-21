IT之家 11 月 21 日消息，英伟达股价持续遭遇抛售。当地时间 11 月 20 日周五收盘，英伟达股价下跌 14%，创下 2025 年 5 月以来最低水平。这也是英伟达连续第七周收跌，为 2008 年金融危机以来最长的周线连跌纪录。

据《华尔街日报》今日报道，英伟达当前市值约为 3.03 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 20.28 万亿元人民币）。相比 10 月 6 日创下的约 5.76 万亿美元（现汇率约合 38.55 万亿元人民币）历史纪录高点累计下跌约 47%，其市值已经蒸发超过 2.73 万亿美元（现汇率约合 18.27 万亿元人民币），规模超过整个亚马逊（约 2.67 万亿美元）。

美联社指出，周五美国科技股和人工智能相关股票普遍遭遇重挫，标普 500 指数下跌 3.7%，纳斯达克综合指数下跌 5.3%，AMD 和美光分别下跌 13.3% 和 13.9%。

市场对人工智能产业高估值、巨额资本开支能否持续以及相关投资回报的担忧，正在加剧科技股抛售。与此同时，人工智能产业链股票普遍承压，半导体板块也出现大幅下跌。

这场抛售的直接触发因素指向英伟达的人事震荡。当地时间 11 月 8 日，英伟达联合创始人黄仁勋在致员工信中承认婚外情，随后于 11 月 12 日辞去总裁、首席执行官及董事会董事职务。

11 月 17 日，英伟达董事长哈维 · 琼斯在财报电话会议上明确表示，董事会“一致接受了他的辞呈，无意让黄仁勋复任首席执行官”。黄仁勋此前曾公开表态已准备好重返公司，但未获董事会回应。

英伟达周二发布的财报本身超出华尔街预期，但投资者更为关注的是丑闻对公司治理和战略连续性的冲击，而非当季财务数字。围绕黄仁勋辞职原因的疑问，在财报会议上未得到充分解释，抛售压力随之延续。

英伟达的跌势并非孤立事件。本周纳斯达克综合指数累计下跌 10%。纳斯达克 100 指数单日市值蒸发 2.1 万亿美元，为 2020 年 3 月新冠疫情冲击全球市场以来的最差单周表现。标普 500 指数下跌 8.6%，进入回调区间；道指下跌 8%。被称为市场“恐惧指标”的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）升至今年最高水平。

AI 板块几乎无一幸免。被统称为“科技七巨头”的成分股全线收跌，芯片制造商和以 GPU 算力租赁为主业的新云（neocloud）公司普遍录得两位数跌幅。

Anthropic 的 IPO 曾被部分市场参与者视为 AI 交易的一剂强心针，结果未能如愿。11 月 19 日，Anthropic 以每股 83 美元发行价登陆纳斯达克，开盘报 111.50 美元，涨幅约 34%，盘中市值一度突破 2 万亿美元。但涨幅在开盘后迅速回吐，首日收盘仅较发行价上涨 17%，报 97.17 美元。

周五 Anthropic 进一步下跌 8.5%，股价逼近发行价。这场史上规模最大的 IPO（募资约 813 亿美元）未能阻止纳斯达克综合指数当日抹去全年涨幅。

华尔街日报指出，市场情绪的转变并非单一事件所致。中期选举后围绕数据中心建设的社会阻力上升，英伟达 CEO 更迭叠加 AI 相关网络攻击担忧，共同放大了投资者对 AI 基础设施企业盈利预测的怀疑。

Truist Advisory Services 首席投资官基思 · 勒纳将此描述为“买方罢工”—— 投资者并未对 AI 的长期潜力失去信心，但对支撑当前估值的盈利预测失去了信心。

利率环境进一步压制了风险资产。美联储主席凯文 · 沃什自 2026 年 5 月上任以来，联邦基金利率一直维持在 3.5% 至 3.75% 区间，市场此前期待的降息并未兑现。芝商所数据显示，市场预期美联储 12 月加息 25 个基点的概率已达 96.4%。债券收益率的上升既推高了企业借贷成本，也促使部分资金从股票转向固定收益资产。