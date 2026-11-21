IT之家 11 月 21 日消息，彭博社今日报道称，一份 2007 年提交的加州诉讼文件显示，英伟达两名前员工曾对时任 CEO 黄仁勋的管理方式提出投诉，指控其存在辱骂、威胁员工以及发表色情言论等行为。

这些指控涉及大约二十年前的职场事件，近期随着黄仁勋寻求重返英伟达管理层而重新受到关注。

根据这份加州高等法院的诉讼文件，英伟达首任内部法律顾问斯蒂芬・佩蒂格鲁（Stephen Pettigrew）称，他曾亲眼目睹黄仁勋经常辱骂和恐吓员工。佩蒂格鲁还指控，自己因对公司高管的不当行为提出异议而遭到解雇。英伟达则表示，解雇他的原因是工作表现不达标。

佩蒂格鲁代理律师在一份涉及年龄歧视和不当解雇的诉讼案情摘要中写道，黄仁勋曾对员工大吼大叫，威胁要对他们实施严重人身伤害，还一边模仿性行为做出顶胯动作，一边发表色情言论。

诉讼文件还描述了一名未具名英伟达高级高管的相关行为，包括威胁扯下员工的胳膊并用其殴打对方，以及发表带有性暗示的言论。

公开资料显示，佩蒂格鲁于 1999 年 9 月加入英伟达，此前曾在三家大型律师事务所工作，同时拥有电子设计工程师背景。他于 2006 年 6 月被公司解雇，随后向英伟达索赔超过 260 万美元（IT之家注：现汇率约合 1,739.9 万元人民币）。法院记录显示，英伟达曾提出 17.5 万美元的和解方案，并针对佩蒂格鲁提起反诉，要求其归还公司文件。双方最终于 2009 年 12 月达成保密和解。

这份诉讼文件还引用了英伟达前人力资源高级副总裁迈克尔・温斯顿（Michael Winston）于 2005 年提交的一份歧视投诉。温斯顿指控，自己因反对黄仁勋虐待员工，以及部分他认为构成性骚扰的行为而遭到解雇。

根据相关庭审记录，温斯顿于 2004 年 9 月加入英伟达，但在公司仅工作了四周。《纽约时报》指出，英伟达后来与温斯顿达成保密和解，赔偿金额超过 100 万美元（现汇率约合 669.2 万元人民币）。

温斯顿此后还因举报企业不当行为受到关注。他曾指控美国住房贷款机构 Countrywide Financial 因其提出贷款业务风险问题而将其解雇。陪审团一度裁定该公司向温斯顿赔偿 380 万美元（现汇率约合 2,543 万元人民币），但这一判决后来被联邦上诉法院推翻。

彭博社指出，黄仁勋此前曾承认，他会以近乎严苛的方式磨砺与自己密切共事的员工，以确保他们拿出最佳表现。他也曾在公开场合展现强硬的管理风格。与此同时，多篇媒体报道曾描述他在长期执掌英伟达期间贬低下属的情况。

黄仁勋曾解释，自己的管理方式源于对行业竞争的危机感，认为科技行业变化迅速，企业必须保持推进速度。他还多次表示，为自己任职期间没有裁员感到自豪，并对公司唯一一次裁员经历表示遗憾。

对于此次曝光的历史指控，黄仁勋的一名代表回应称，这些说法是两名被解雇员工在 20 多年前提出的虚假指控，并表示过去一周有数千名员工声援黄仁勋，足以说明这些指控不实。英伟达方面则没有回应彭博社的置评请求。

IT之家提醒：佩蒂格鲁和温斯顿均已离世。彭博社表示，曾代理两人的多名律师及其家属均未能取得联系，因而无法进一步核实相关指控。