IT之家 11 月 21 日消息，特斯拉公司副总裁陶琳昨晚在微博发文称，CEO 埃隆 · 马斯克当天到访特斯拉上海超级工厂期间，收到一份由工厂员工自行设计、手工制作的“限量手办”，全球仅此一件。

据介绍，这款作品使用特斯拉生产过程中的边角材料制成，将特斯拉车型与上海城市特色元素组合在一起。

陶琳介绍称，这件手办最初只是工厂员工利用业余时间推进的创意项目，随后被作为纪念品赠送给马斯克，马斯克对其设计表示喜欢。

IT之家注：所谓“边角料”，指车身冲压、内饰裁切等工序中产生的余料，并非可独立流通的原材料。

此次上海之行是马斯克 24 小时中国行的一部分。他此前在深圳参加 2026 年 APEC 相关活动，随后专程飞往上海。马斯克在工厂对员工表示：“我想来上海，感谢亚太以及中国团队。”这是他自 2023 年以来首次到访特斯拉上海超级工厂。

据陶琳披露，马斯克与员工交流了辅助驾驶技术进展和人形机器人业务，称“辅助驾驶技术进展一日千里，人形机器人正在快速提升各项技能”。他对上海超级工厂的制造实力和中国团队的执行力、制造水准表示赞赏。

上海工厂目前仍处于满产状态。乘联分会数据显示，特斯拉中国 10 月批发销量为 67829 辆，同比增长 10.3%，连续第 12 个月实现同比正增长。

马斯克此次到访距他上一次视察上海工厂已过去约三年，而特斯拉第三代人形机器人 Optimus 刚在一个月前进入初期爬坡阶段，他在 11 月 9 日还曾透露特斯拉可能以出租而非出售的方式提供 Optimus 机器人。

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