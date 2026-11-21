IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 Business Insider 昨日（11 月 20 日）报道，AI 公司 Anthropic 在上市后通过特殊股权设计，让包括 CEO 达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）在内的 7 位联合创始人共同掌握 50.1% 的股东投票权。

报道指出该安排的核心是特殊的 F 类股，即使 Anthropic 公司未来继续发行普通股，创始团队的投票权比例也不会被稀释。普通投资者持有的是常规股份，而创始团队则通过 F 类股保留对公司重大决策的最终控制权。该媒体解读认为，即便外部资本大量进入，创始人仍能决定董事会构成、战略方向和关键人事安排。

Anthropic 还设立了一个独立信托，持有 T 类股。该信托的职责是维护公司的 AI 安全使命，并通常有权任命或罢免董事会多数席位。Anthropic 表示，这类设计是为了避免强大的 AI 技术发展被短期财务回报和投资者压力左右。

该媒体在报道中专门将这一机制与英伟达创始人黄仁勋的处境相对照。黄仁勋在 33 年前创立英伟达时，特殊投票权在科技行业尚不常见；如今他仅持有约 3.5% 的公司股份，且没有特殊投票权，由于缺少类似保护，因此被董事会“请出”。