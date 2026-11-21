IT之家 11 月 21 日消息，根据谷歌最新更新的支持文档，谷歌为安卓 Noto 3D Emoji 表情符号设置了硬件门槛要求：安卓 17 及更高版本、至少 6GB 内存，并拥有 128GB 总存储及 10GB 可用空间。

IT之家曾于今年 5 月报道，在 2026 年 Android Show I/O Edition 活动中，谷歌宣布重绘安卓系统全部约 4000 个 Emoji 标签，升级现有的扁平风格为 3D 设计，官方名称为 Noto 3D。

谷歌强调，新版 3D 表情采用高分辨率位图字体（并非常见的矢量图形），表情能呈现更明显的立体层次、材质细节和更丰富的角色姿态会显得“更鲜活”，进一步增强情绪表达效果，让表情成为更有存在感的沟通元素。

不过 Noto 3D 在升级视觉的同时也增加了资源消耗，根据官方支持文档，谷歌要求设备运行 Android 17 或更新系统，来自仍可获得系统或 Google Play 服务更新的受支持厂商，并至少配备 6GB 内存。存储方面则需 128GB 及以上总容量，且保留至少 10GB 可用空间。

即使满足条件，用户也不能手动“强制下载”新表情。谷歌表示，符合条件的设备会在连接 Wi‑Fi 且充电时自动下载 Noto 3D 表情；若表情显示模糊，可能与手机或应用渲染位图字体的方式有关。

此外，并非所有安卓用户都能看到同一套表情。三星手机使用自家专有表情字体，不会获得 Noto 3D 更新；WhatsApp 等第三方应用也可能使用内置表情包，而非系统默认字体。

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