IT之家 11 月 21 日消息，“大空头”迈克尔 · 伯里在 X 平台发文称：“CoreWeave、Nebius、英伟达，还有半导体股，我都试着提醒过大家。我没让你们做空，但我提供的信息足以让你们决定卖出股票。”

当地时间 20 日开盘，英伟达股价下跌约 4%，CoreWeave 和 Nebius 的跌幅均在 7% 左右。

据《商业内幕》报道，自 10 月 6 日触及盘中高点以来，英伟达、CoreWeave 和 Nebius 的股价分别下跌约 42%、55% 和 65%。本轮 AI 股回调始于 10 月 7 日，同期纽约证券交易所半导体指数累计下跌约 30%。

11 月 11 日，黄仁勋辞去英伟达 CEO 职务的前一天，伯里在 Substack 发文呼吁股东卖出英伟达股票。他预测，随着频频促成交易的黄仁勋离任，英伟达的增长将放缓，利润率也将收窄。

11 月 12 日，伯里又将警告范围扩大到 Nebius 和 CoreWeave 等英伟达合作伙伴。此类企业被称为“新型云服务商 / 新云服务商”，主要通过建设数据中心，向客户出租英伟达芯片及其他 AI 基础设施的使用权。

伯里指出，英伟达的市场影响力和慷慨扶持让这些企业受益匪浅，但这种局面似乎发生了根本变化。

早在 8 月 12 日，伯里就曾断言：“Nebius 就是繁荣行情见顶的写照。”

Nebius 当天的收盘价为 259 美元（IT之家注：现汇率约合 1,733 元人民币），比 11 月 19 日的收盘价高出 62%。

再往前一周，伯里 8 月 6 日称自己忍不住想做空 Nebius 和甲骨文，认为做空两家公司简直易如反掌。今年，他还做空过英伟达、CoreWeave 及半导体指数。

伯里一年前不再经营对冲基金，转而通过 Substack 分享个人投资观点。此后，他始终对 AI 股票的暴涨持公开怀疑态度。

作为一名逆向投资者，伯里曾是少数成功预见 2000 年代中期房地产泡沫破裂并从中获利的人之一。他一直警告，AI 企业对芯片、数据中心等折旧迅速的资产投入过多资金。

伯里还批评 AI 企业采用激进的会计处理手法、开展循环融资交易，并背负着危险规模的债务和表外负债。

此次，伯里再次在 X 平台强调，他对英伟达及其合作伙伴和同行的担忧远不止黄仁勋涉嫌婚外情，以及民主党控制参众两院后可能出现的对 AI 行业不利的政治环境。“如果你还觉得这一切只是婚外情和政治问题，那就说明你想得还不够深。”