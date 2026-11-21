IT之家 11 月 21 日消息，据英国《卫报》报道，美国参议员罗恩 · 怀登、埃德 · 马基和本 · 卢汉指出，苹果和谷歌未能有效识别或下架用于生成未经当事人同意的裸照或色情图像的应用。

三人还指出，Meta 仍在从这些所谓的 AI 脱衣应用广告中获利。

当地时间 18 日，三人向苹果、谷歌和 Meta 的 CEO 致函，指出各公司现有的防护措施不足以阻止 AI 脱衣应用出现在各自的应用商店或平台上。

研究发现，苹果、谷歌和 Meta 的政策均禁止此类应用，它们却仍然出现在苹果和谷歌应用商店中，或通过 Meta 平台上的广告推广。研究还发现，儿童依然能够轻易接触到这些应用。

来自俄勒冈州的参议员怀登指出，如果这些公司不加强打击那些专门为造成伤害而设计并推广的应用，国会就需要采取行动。“AI 大幅提升了制作和传播未经当事人同意的色情影像的能力，给女性和女孩造成了巨大伤害。大型科技公司没有增加应对这一挑战的投入，反而在削减负责保护用户免受伤害的团队。我希望弄清楚，为什么 Meta、苹果和谷歌会漏掉那些明显违反自身规则的行为。”

谷歌发言人卡尔 · 瑞安在声明中回应称：“Google Play 不允许含有色情内容或允许用户对他人图像进行 AI 脱衣处理的应用上架。我们一直主动采取措施，检测并下架含有有害内容的应用。”

Meta 发言人安迪 · 斯通在声明中回应称：“我们禁止传播儿童性虐待材料（CSAM），也禁止推广 AI 脱衣应用，并积极采取措施，防止此类内容出现在我们的平台上。…… 我们已经采取多项措施打击这些行为，包括封禁、对其他广告商采取法律行动、打击协同行动网络，以及删除 9200 万条色情广告。我们也在积极探索进一步改进检测能力的方法。”

苹果发言人彼得 · 阿杰米安表示，TTP 的报告并未反映苹果现行的软件及安全功能。苹果新增的保护措施包括加强对青少年的保护，以及在“屏幕使用时间”中扩展家长控制功能，让家庭能够阻止儿童和青少年下载年龄分级超出其年龄范围的应用。

IT之家从报道中获悉，参议员们在信中指出，过去两年，未经当事人同意而由 AI 生成的裸照数量有所增加。这一趋势也在多项调查得到印证。联合国儿童基金会在 2026 年初发布的报告显示，11 个国家至少有 120 万名儿童报告称，自己曾遭遇未经本人同意的裸照侵害。

10 月，TTP 研究人员就他们在苹果 App Store 发现的 AI 脱衣应用联系苹果后，苹果对自身政策作出了进一步说明。谷歌此前向《卫报》表示，公司会主动检测并下架含有有害内容的应用。Meta 则推出了新的 AI 工具，专门用于识别和删除含有 CSAM 的广告。

参议员们在信中写道，这些发现表明，苹果和谷歌不仅没有下架助长私密影像侵害的应用，还可能从这些应用的分发过程中获利。